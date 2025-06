Várzea Grande se firma como destino turístico na FIT Pantanal com estande histórico e apoio empresarial

Pela primeira vez, o Município ocupa um estande próprio na maior feira de turismo de Mato Grosso, com 36m² – o maior espaço já montado por Várzea Grande no evento – reforçando seu novo posicionamento estratégico no setor

“Com 158 anos completados este ano de 2025, Várzea Grande dá um passo firme para deixar de ser apenas a porta de entrada de Mato Grosso e se afirmar como destino turístico e cultural relevante, com uma presença marcante e estruturada na maior feira do turismo do estado”.

A fala do vice-prefeito Tião da Zaeli (PL) marcou a participação inédita e histórica de Várzea Grande na abertura oficial da FIT Pantanal 2025, realizada na noite desta quinta-feira (5). Pela primeira vez, o Município ocupa um estande próprio na maior feira de turismo de Mato Grosso, com 36m² – o maior espaço já montado por Várzea Grande no evento – reforçando seu novo posicionamento estratégico no setor.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, apresenta aos visitantes o que Várzea Grande tem de melhor em cultura, gastronomia, economia criativa, religiosidade, pontos turísticos, história e belezas naturais. Com destaque visual e localização privilegiada, logo na entrada da feira e ao lado do estande de Cuiabá, o espaço busca reposicionar a imagem da cidade, tradicionalmente conhecida como ponto de passagem, e reafirmá-la como protagonista do turismo regional.

“É uma satisfação muito grande estarmos aqui representando nossa cidade. Logo na abertura, já se percebe o entusiasmo. Parabenizo o governo do Estado, a Assembleia Legislativa e a Fecomércio pela organização. Essa é uma feira que impulsiona o turismo, mas que também movimenta toda a cadeia econômica: do comércio à hotelaria, bares e restaurantes. Várzea Grande não podia ficar de fora e estamos prontos para incentivar o turismo. É uma alegria muito grande participar desse evento que melhora a cada ano”, reforçou Tião da Zaeli.

O estande conta com a presença de parceiros do setor privado que atuam nas áreas de alimentos e bebidas, hotelaria, serviços turísticos e artesanato. Segundo o secretário municipal Mário Quidá, a estrutura inédita reflete a força da cidade e o apoio decisivo do empresariado local.

“Sem dúvida, esse é o maior e mais bonito estande que Várzea Grande já teve na FIT. Estamos à altura da nossa representatividade como a segunda maior cidade do estado. Aqui mostramos a gastronomia, a cultura e o potencial turístico, com apoio fundamental dos nossos empresários, que abraçaram essa proposta da nova gestão da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli”.

Empresários que integram o Conselho Municipal de Turismo, como Omar Lins Canavarro Jr., presidente da ABAV-MT, também reforçaram o impacto da participação.

“Esse estande belíssimo dá visibilidade para Várzea Grande. Turismo é imagem. E, como diz o ditado, quem não é visto, não é lembrado. Agora as pessoas sabem que a cidade tem atrativos e quer ser protagonista”.

Celso Medina de Alencar, empresário do setor hoteleiro de Várzea Grande – e também do Conselho -, acrescenta: “Antes, Várzea Grande era vista apenas como cidade-dormitório. Hoje queremos uma cidade viva, alegre, com turismo, cultura, negócios e lazer. A feira mostra que esse caminho é possível”.

O superintendente de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edu Sá, estruturou o estande com foco na identidade local: a fabricação da viola de cocho, as redeiras do Limpo Grande, cervejarias artesanais, refrigerantes regionais, gastronomia típica com peixarias tradicionais e a presença de grupos culturais da cidade no palco principal da feira, tudo isso ao longo dos quatro dias do evento.

O vereador Samir Katumata (PL), que também prestigiou a abertura, ressaltou a relevância da presença da cidade. ”Várzea Grande pode ser vitrine para o Brasil. Temos cultura, culinária e estrutura para receber turistas, além do aeroporto internacional. Participar da FIT é essencial para atrair investimentos e fortalecer o turismo local”.

“Estamos trabalhando para Várzea Grande dar um salto decisivo e transformar sua imagem e fomentar uma nova economia baseada no turismo, na cultura e no orgulho da sua identidade. A FIT Pantanal 2025 é o palco dessa virada”, completou Mário Quidá.

São parceiros institucionais do estande de Várzea Grande: Cervejaria Dourada, Refrigerantes Marajá, Bebidas Tropical, Mirante das Águas, Subway Couto Magalhães, Grupo Solar Coca Cola, Várzea Grande Shopping, Hotel Slaviero Slim VG.

PROGRAMAÇÃO– Nesta sexta-feira (6), o horário de visitação da FIT Pantanal 2025 é das 17h às 22h. No sábado (7) e domingo (08), o horário é das 15h às 22h.

Em todos os dias o estande de Várzea Grande terá presença de artesões e artistas locais, degustação de pratos típicos, apresentações artísticas no palco principal do evento e produtores da agricultura familiar do Município.

