Várzea Grande se torna referência com nova estrutura para agentes de trânsito

Com queima do servidor principal, dados foram perdidos e é preciso disponibilizar novamente as informações no site da prefeitura municipal para acessar à carteirinha e aos serviços de forma eficiente, ágil, organizada e continuada

Após um período de instabilidade no sistema, o link para a emissão da carteirinha de Fibromialgia, disponível no site da Prefeitura de Várzea Grande, está novamente no ar. A instabilidade foi causada por um problema técnico que resultaram na queima do servidor principal, ocasionando a perda dos dados anteriormente cadastrados.

Diante disso, a coordenação do setor, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, pede a colaboração de todas as pessoas que realizaram o cadastro no site até fevereiro deste ano, que realizem o recadastramento diretamente no site oficial da prefeitura de Várzea Grande – https://fibromialgia.varzeagrande.mt.gov.br/

O recadastramento é fundamental para que os atendimentos e serviços oferecidos às pessoas com diagnóstico de fibromialgia continuem sendo prestados de forma eficiente, ágil, organizada e continuada. “Nós entendemos a importância desse serviço para quem convive com a fibromialgia e estamos trabalhando para garantir que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Contamos com a compreensão de todos e reforçamos que o recadastramento é essencial neste momento”, Frances de Arruda, responsável técnica pela Carteira do Portador de Fibromialgia.

Em caso de dúvidas ou dificuldades para realizar o procedimento online, podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

PROCESSO – A carteira estará disponível em duas versões: digital e física. Para requerer a carteirinha o paciente ou responsável deverá acessar o site da prefeitura municipal (www.prefeitura.go.mt.br ) e acessar o link Concessão do Cartão de Identificação da Pessoa com Fibromialgia (https://fibromialgia.varzeagrande.mt.gov.br/ ) e preencher o formulário.

Após esse procedimento, é só aguardar análise dos documentos em um prazo de 15 dias úteis. Sendo aprovado, a pessoa poderá emitir pelo próprio site da prefeitura a carteira digital, ou, ir até a sede da Secretaria de Saúde para impressão. A Secretaria de Saúde fica localizada na Av. da FEB, Bairro Ponte Nova, nº 2138 (ao lado da Havan), com horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 17h.

DOCUMENTAÇÃO – Para ter acesso à carteirinha é necessário a apresentação dos seguintes documentos:

. Documento de identidade oficial com foto e assinatura da pessoa com fibromialgia (RG, CPF, ou CNH)

. Carteira do Sistema Único de Saúde (SUS)

. Comprovante de Endereço (que reside no município)

. Atestado médico: Referente à fibromialgia emitido no máximo há 6 meses.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT