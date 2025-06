Várzea Grande sedia encontro e reforça compromisso com agricultura familiar e alimentação escolar

Para atual gestão, o evento realizado no Município serve de vitrine para exposição das políticas públicas que estão sendo implementadas com foco na valorização dos pequenos produtores

Várzea Grande é sede, nesta quarta e quinta-feira, 25 e 26 de junho, do “Encontro Mato-Grossense do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), realizado no Hotel Hits Pantanal Aeroporto das 8h às 17h. O evento reúne gestores públicos, nutricionistas, agricultores familiares, técnicos da Empaer e conselheiros de alimentação escolar, com foco no fortalecimento da execução, controle social e fiscalização do programa em Mato Grosso.

Com uma programação que inclui palestras, oficinas e relatos de boas práticas, o encontro visa aprimorar a gestão do PNAE e valorizar a agricultura familiar como pilar da alimentação escolar. O evento é promovido pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE-IFMT), em parceria com diversas instituições, entre elas a Prefeitura de Várzea Grande, que atua por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, o encontro reforça a política pública que vem sendo implementada no Município com foco na valorização dos pequenos produtores. “A atual gestão implantou ações concretas de apoio à agricultura familiar. Um exemplo é a Feira da Família – a Feira FAM – que criamos como vitrine para o pequeno produtor rural de Várzea Grande. Eles produzem frutas, verduras, hortaliças e muitos dos alimentos utilizados na merenda escolar. Ou seja, a produção é comprada no próprio Município: renda garantida para essas famílias e alimento de qualidade para nossas crianças”, destacou.

O secretário também ressaltou a realização de cursos, capacitações e implementos para os agricultores. “A Prefeitura tem promovido qualificação técnica e apoio contínuo aos produtores, para que estejam preparados para vender para o PNAE, acessar políticas públicas e melhorar sua produção. Isso é geração de renda no campo e segurança alimentar nas escolas”, afirmou.

A prefeita Flávia Moretti (PL) destaca a importância do evento e reafirma o compromisso da gestão com o fortalecimento da agricultura familiar e com políticas públicas voltadas à educação e nutrição escolar. “Várzea Grande acredita na força do campo e no valor de uma alimentação saudável na formação das nossas crianças. Investir na agricultura familiar é promover justiça social, economia local e qualidade de vida. Nossa gestão trabalha com responsabilidade e sensibilidade para que esses avanços cheguem a quem mais precisa”, declarou a gestora.

O Encontro é um espaço de troca de experiências, formação e construção coletiva de soluções. Além da Prefeitura de Várzea Grande, também são parceiros da realização o IFMT, Seduc, CEAE/MT, Empaer, AMM, Prefeitura de Cuiabá, governo do estado, Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar (FNCAE), entre outros.

A programação inclui temas como gastronomia sustentável, alimentação de povos e comunidades tradicionais, PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), experiências premiadas em nutrição escolar, chamada pública da agricultura familiar e uso do sistema BB Gestão Ágil para prestação de contas.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT