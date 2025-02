Várzea Grande terá dois representantes na Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília

Do patrimônio ao cidadão, Força de Segurança local atua em várias frentes para manter a cidade segura e o trânsito organizado. Instituição se torna referência e busca capacitação para estar cada mais atuante na rotina da população

A Guarda Municipal de Várzea Grande comemora hoje, dia 23, seus 25 anos de fundação. Ao longo de mais de duas décadas de serviços prestados à população várzea-grandense há uma série de grandes transformações, mas o que podemos esperar da instituição no futuro?

Conforme o comandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, Juliano Lemos, muitas pessoas têm ainda o conceito de que a GM cuida apenas do patrimônio público. “No entanto, integramos as Forças de Segurança de Mato Grosso e somos referência no trabalho que realizamos. Para o futuro próximo nosso objetivo, enquanto corporação de segurança pública, é buscar especializações que nos capacitem cada vez mais no combate ao crime em nossa cidade. A Guarda Municipal é de Várzea Grande e para Várzea Grande”, defende.

A GM é referência em Mato Grosso. “Somos sempre procurados para prestarmos consultorias para os municípios que desejam criar sua força de segurança e a GMVG é o modelo de uma estrutura que deu certo e o melhor: e que só cresce com o tempo”, comemora Lemos.

A prefeita Flávia Moretti (PL) pontua que como cidadã já reconhecia todo o trabalho prestado à população pela Guarda Municipal. “Hoje, como prefeita, me sinto mais orgulhosa ainda dessa corporação, pois posso vivenciá-la dentro da rotina da gestão municipal. A nossa GM está presente em todo canto da cidade e hoje o trabalho se tornou ainda mais evidente ao reforçar a proteção do nosso sistema de abastecimento de vandalismos, furtos e sabotagens. O Município como um todo, desde o patrimônio público, passando pelos bairros e por nossa população, pode confiar e contar com a Guarda Municipal”, afirma Moretti.

O secretário de Defesa Social, inspetor GM Louriney Santos, esclarece que a corporação não defende apenas o patrimônio público e orienta o trânsito. “Estamos diariamente nas ruas atendendo nossa população, oferecendo segurança e auxiliando, na medida do possível, em todas as áreas. Eu tenho muito orgulho do trabalho realizado pela nossa equipe”, relata Louriney.

ATUAÇÃO – A Guarda Municipal de Várzea Grande presta apoio na proteção dos serviços executados pela prefeitura e nas funções de policiamento preventivo e ostensivo de segurança pública. Atua como agente da autoridade de trânsito e na segurança das escolas da rede municipal de ensino.

Os serviços operacionais são compostos por atividades de proteção do patrimônio público (bens, serviços e instalações), apoio à Polícia Militar e Polícia Civil nas ações de segurança pública, colaboração de execução de segurança e orientação em eventos públicos. Participa também da elaboração do planejamento para prevenção, preparação e resposta a ocorrência de desastres, defesa do meio ambiente e em apoio aos órgãos competentes. Presta também apoio aos serviços executados pelas diversas secretarias do Município.

Recentemente, a GM passou a contribuir, e muito, no combate aos crimes contra o sistema de abastecimento de água, que do começo do ano para cá, veio sendo alvo constante de furtos, vandalismo e até mesmo sabotagens. A corporação, além de reforçar o patrulhamento nas unidades que captação e tratam a água do Município, também colocou à disposição um telefone para recebeu denúncias da população, auxiliando assim, no refino da atuação dos agentes.

O canal de denúncia exclusivo para combater crimes contra o Departamento de Água e Esgoto (DAE-VG) é por meio do WhatsApp é (65) 98464 – 8931. Conforme o comandante da Guarda Municipal, as denúncias serão sigilosas, ou seja, a identidade do denunciante não é revelada.

MULTIPLICADORA – Por meio da Guarda Municipal Cidadã, os agentes de segurança também promovem ações importantes de caráter lúdico, recreativo e de conscientização. Além de orientar a travessia de crianças e organizar o trânsito em volta das instituições escolares, também realiza palestras e campanhas educativas por meio do programa “A Arte de Proteger” e “Anjos da Guarda”.

O projeto a “Arte de Proteger”, faz abordagem de temas importantes com alunos da Rede Municipal de Ensino de forma lúdica com o teatro de fantoches. Atua na prevenção primária, tratando assuntos como trânsito, dengue, drogas e outros temas que possam contribuir para formação de cidadãos.

PEDAL DA GUARDA – O ‘Pedal da Guarda’ que também é conhecido como “Pedal da Família”, teve as atividades de 2025 iniciadas em janeiro, com trajeto até o distrito de Bonsucesso e que foi acompanhado pela prefeita Flávia Moretti, que é apaixonada pelo ciclismo.

O ‘Pedal da Guarda’ se tornou um dos pedais mais queridos entre os ciclistas e os iniciantes e bastante aguardado. É realizado todas as quintas-feiras, sempre a partir das 19h30.

Como explica o comandante Lemos, criador do Pedal, é uma atividade que foi pensada em proporcionar um passeio mais tranquilo, cadenciado, onde os pais podem levar seus filhos, pois não há pressa, a GM busca sempre por trajetos tranquilos e que possam ser percorridos de forma agradável, com todos chegando juntos no final. “O Pedal da Guarda foi criado para promover atividades que estimulam a integração com a população e o bem-estar dos cidadãos”.

EFETIVO – A Guarda Municipal conta com uma tropa de 130 homens e mulheres, sendo que ainda há 50 alunos em curso de formação. Entre as alunas está a futura Guarda Municipal, Jacelayne Nayane Nunes Jaques. Ela conta que se surpreendeu ao descobrir todas as atividades realizadas pela Guarda Municipal.

“Eu tinha outra visão antes de acompanhar mais de perto a Guarda. Aqui, realmente é uma instituição que está próxima da população e contribui muito para o funcionamento da segurança pública dentro do Município. Admiro os trabalhos educativos nas escolas e a Patrulha Maria da Penha. Eu estou ansiosa de fazer oficialmente parte dessa história. Quero atender as expectativas da população e contribuir para os próximos 25 anos desta brilhante história”, relata Jacelayne.

