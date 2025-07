Várzea Grande troca experiências com Nova Brasilândia sobre agricultura familiar

Mutirão que está sendo realizado em Várzea Grande termina amanhã, dia 9, é uma grande oportunidade para que famílias em extrema vulnerabilidade social possam acessar ao benefício estadual

Encerra-se nessa quarta-feira (9), às 16h, o mutirão de inscrições do Programa Ser Família, benefício social do governo do estado de Mato Grosso, para famílias que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social. A Prefeitura de Várzea Grande realiza esse atendimento diferenciado desde o dia 28 de junho, como forma de auxiliar munícipes que desejam integrar o programa estadual de assistencial social.

As inscrições podem ser realizadas simultaneamente nas quatro unidades do Centro de Referência em Assistência Social (Cras): Cristo Rei, Jardim Glória, Santa Maria e São Matheus. O horário de atendimento é das 08h às 16h.

O mutirão tem como foco identificar e incluir no programa, famílias com renda de até R$ 218 por pessoa, que já estejam devidamente inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), o que comprova a situação de vulnerabilidade.

Para realizar a inscrição é necessário que o cidadão leve documentos pessoais como: RG, CPF, comprovante de residência e o Número de Identificação Social (NIS).

Os servidores dos Cras estarão preparados para orientar, atualizar cadastros e encaminhar os dados das famílias ao programa. Após o fim do mutirão, os cadastramentos ainda serão feitos até dia 18 de julho, nas unidades do Cras.

A expectativa é que ao menos 5 mil famílias várzea-grandense sejam integradas ao programa. A iniciativa consiste na distribuição de cartões que atenderão grupos específicos e também famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade.

