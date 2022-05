Várzea Grande vacina neste sábado contra covid-19, sarampo e gripe em 9 bairros

Com um repertório carregado de afeto e amor, o grupo musical formado por alunos do Caderno II apresenta, neste domingo (8), o show VG + Música, a partir das 18h, no Várzea Grande Shopping. O evento cultural acontece em uma das datas mais importantes do calendário comemorativo nacional – o dia das mães.

“A seleção musical já foi definida e quem estiver presente no local, vai reviver o passado e também apreciar as músicas da atualidade. A banda está ensaiando bastante e promete surpreender o público presente”, disse o Instrutor Musical, Henrique Gomes, informando que esta será a primeira apresentação oficial do grupo, que já está com uma agenda de shows bastante apertada.

No dia 15 de maio, o grupo participará do Desfile Cívico em comemoração ao aniversário de 155 anos de fundação de Várzea Grande, em um setor onde a Secretaria Assistência Social estará apresentando os programas desenvolvidos pela pasta, dentre eles o Caderno II. Nos dias 28 e 29 de maio, se apresentam no Festival Gastronômico e Cultural, que será realizado na Praça Sarita Baracat, localizado na região Central. O evento está inserido na programação de aniversário da cidade.

Henrique Gomes explica que o grupo musical é formado por alunos que participam das oficinas realizadas pelo programa Caderno II, e que alguns dos integrantes vêm de família de artistas, o que contribuiu para a escolha da oficina. “Todos os alunos sabem manusear a guitarra, contrabaixo, teclado, flauta, bateria, cajon e violão, além de cantar. Essa familiaridade nos mais variados instrumentos musicais dá a eles a facilidade de cantar e tocar ao mesmo tempo. Todas as oficinas realizadas no Caderno II são essenciais ao crescimento educacional e artístico dos alunos, em especial as de músicas, e eles já estão percorrendo o caminho artístico. A banda tem três clipes musicais que foram gravados no estúdio profissional, sob a coordenação do Maestro Fabrício Carvalho, que viu durante a apresentação dos jovens potencial para o mercado musical”.

O grupo musical do Caderno II é composto pelos estudantes: Calan Soares, Eric Henrique Mathias, José Nelson, João Antônio, Thaynan, Guilheme, Paolla, Júlia e Henrique Gomes.

Incentivadora e apaixonada pela banda do Caderno II, a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira viu uma apresentação dos meninos, em outubro do ano passado, nas comemorações do Halloween. “Fiquei encantada, daí surgiu a ideia de levá-los para gravar as músicas em um local que tivesse excelência, além de um olhar mais crítico, como do maestro Fabrício de Carvalho, que compartilhou do nosso desejo e nos recebeu em seu estúdio. A banda não só conheceu de perto as funcionalidades do mundo artístico, como ouviu de uma pessoa que conhece e vive a música em sua plenitude, uma palavra de incentivo. Esta iniciativa motivou os jovens que viram na arte musical um futuro a ser construído”, relatou.

Seguindo a orientação do prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, a secretaria se comprometeu em buscar meios para que a banda seja reconhecida, e o grupo tem participado ativamente das programações culturais promovidas pelo município. “É um caminho longo a ser percorrido, mas determinação, foco, talento e fé todos eles têm e assim ampliam as chances de inserção no mercado artístico, seja como instrumentista ou cantor”.

Ana Cristina destacou que todo esse trabalho se deve ao empenho do prefeito Kalil Baracat e da primeira-dama, promotora de justiça Kika Dorilêo Baracat, assegurando os recursos necessários para a efetivação de projetos sociais, no fortalecimento de vínculos familiares. “O Programa Caderno II em Várzea Grande faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e valoriza a arte como ferramenta essencial no fortalecimento das famílias, e também como um instrumento de descoberta de habilidades desses jovens”, completou.

A coordenadora do Caderno II, Kelcilene Brites, informa que no local são oferecidas oito oficinas: arte, dança, música, pintura em telas , artesanato, esportes, informática e reforço escolar. “Atualmente estamos atendendo 100 jovens de 13 a 17 anos de diversos bairros de Várzea Grande, e que participam das oficinas ofertadas de forma gratuita. Eles são muito dedicados, visto que as oficinas acontecem no contraturno escolar. Estão muito empenhados e, com certeza, farão uma bela apresentação neste domingo. Vale à pena conferir”, convidou.