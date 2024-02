A Prefeitura de Várzea Grande através da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana vai promover obras de melhoria e revitalização do Terminal de Integração André Maggi.

“Diante da permanência, pelo menos por enquanto, das atividades do Terminal André Maggi, até que esteja concluída a implantação do BRT pelo Governo do Estado e a possível mudança do Terminal para área anexa ao Aeroporto Marechal Rondon, o prefeito Kalil Baracat optou em promover uma revitalização do atual Terminal André Maggi”, disse o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes.

O secretário sinalizou que diante do volume de passageiros que diariamente passam pelo Terminal André Maggi, as obras de revitalização e requalificação, acontecerão no período noturno e visando melhorar não apenas o ambiente utilizado, mas garantindo segurança para os usuários do sistema de transporte coletivo.

“Temos dias em que os volumes de passageiros são maiores que o normal, então existe a preocupação em não criar empecilho para eles, por isso, a opção é de que as obras que serão imediatamente iniciadas aconteçam no período noturno, mas algumas intervenções terão que ser feitas no decorrer do dia”, esclareceu Breno Gomes.

Todas as dependências do Terminal André Maggi, que foi inaugurado no ano de 2004, portanto, há 20 anos, serão revitalizadas e melhoradas para oferecer um atendimento mais digno para os usuários do Sistema de Transporte Coletivo.

Entre as principais obras de revitalização estão os banheiros masculino e feminino, parte elétrica, bebedouros de água, plataformas de embarque e desembarque, sinalizações, faixas de segurança e melhorias na acessibilidade.

“Lembramos que o Terminal André Maggi, funciona muito mais para o Sistema de Integração com Cuiabá e demais partes da região metropolitana, mesmo assim a Prefeitura de Várzea Grande se preocupa com os usuários e quer oferecer um serviço de melhor qualidade”, disse o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana.

Breno Gomes sinalizou que Várzea Grande também trabalha junto com o governo do Estado no aguardo da conclusão das obras BRT (BUS RAPID TRANSIT) para então se implantar o novo Terminal de Integração, que em princípio, será junto ao Aeroporto Marechal Rondon.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT