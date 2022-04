Várzea Grande vai sediar etapa Regional Cuiabá do 17º Festival do Trânsito

O município de Várzea Grande foi escolhido para sediar a etapa Regional Cuiabá do 17º Festival Estudantil Temático para o Trânsito – Fetran. A etapa Cuiabá vai ocorrer de 26 a 30 de setembro e as escolas podem se inscrever até o dia 10 de maio.

Desde as primeiras edições do Fetran em Mato Grosso, Várzea Grande tem tradição de vitórias no Festival, como ocorreu em 2019 com a participação da EMEB Abdala José de Almeida na etapa nacional em Brasília/DF. Alunos da escola do bairro São Mateus, apresentaram a peça “As cores do Trânsito no mundo de Aninha” que foi campeã da etapa estadual no 16° Festival na categoria infantil.

Os alunos viajaram para a capital federal a convite dos organizadores do Festival Estudantil FETRAN e se apresentaram na sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As apresentações das peças das escolas convidadas ocorreram no auditório do centro de convenções onde estiveram presentes várias autoridades.

O espetáculo “As cores do Trânsito no mundo de Aninha” encenado pelos alunos Deyvisom Rodrigues Santos, Suzy Jheffinyn Souza, Kevelly Fernanda Barros, Dhian Carlos Lopes, Kawan Abreu, Yasmim Louise Lima, Sara Marcolino e Emelly Beatriz Sena, contava a história sobre as cores do trânsito na imaginação de uma criança, o amarelo, o azul, o verde, o vermelho, o marrom, o laranja e por fim o branco, uma forma divertida de aprender sobre o trânsito. A peça da EMEB Abdala José de Almeida foi classificada em primeiro lugar na etapa regional, competindo com 17 escolas do município e em seguida foi vencedora da etapa regional, disputando com outras escolas de Mato Grosso.

Em 2018, as escolas municipais de Várzea Grande foram destaque alcançando o primeiro, segundo e terceiro lugar na categoria “Espetáculo Destaque”. Alunos da EMEB Professora Salvelina Ferreira da Silva conquistaram o primeiro lugar com a peça “Quem é Melhor no Trânsito?”. O segundo lugar ficou com os alunos da EMEB “Lúcia Leite Rodrigues” com a peça “Programa Semaforando nas Ruas” e o terceiro lugar conquistado pelos alunos da EMEB Senhora Dirce Leite de Campos com a peça “Aghata no País do Trânsito”.

Na categoria “Infantojuvenil”, o município também foi consagrado, conquistando as três colocações. Primeiro lugar para o CAIC Gonçalo Domingos de Campos com a peça “Nossa, Eles Falam!”, segundo lugar para o Centro Educacional “Abdala José de Almeida” com a peça “Transitolino, o Mágico de Nós” e o terceiro lugar foi para os alunos da EMEB Benedita Bernadina Curvo que apresentaram o espetáculo “Cuidado, Bêbado ao Volante”.

Ainda na categoria “Infantojuvenil”, garantiram o terceiro lugar no festival deste ano a EMEB Tenente Abílio da Silva Moraes com o espetáculo “Relatos” e a Associação Social Civil ABAIUC – ASCA, que conta como atores, alunos provenientes de escolas que desenvolvem o Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA), que apresentaram o espetáculo “O Retorno”.

Para “Ator destaque”, o primeiro lugar da categoria “Infantojuvenil” foi conquistado pelo aluno Marcio Yuri Melo de Almeida, que interpretou o narrador na peça “Transitolino, o Mágico de Nós” do Centro Educacional “Abdala José de Almeida”, na categoria “Infantil” a “Atriz Destaque” foi a aluna Kamilly Leme dos Santos, com a personagem Chapenelope da peça “Aghata no País do Trânsito”. O “Texto Destaque” da categoria “Infantil” foi conquistado pelo autor Paulo França para a peça “Quem é Melhor no Trânsito” da EMEB Professora Salvelina Ferreira da Silva.

A “Direção Destaque” também foi para as escolas de Várzea Grande nas categorias “Infantil”, conquistado por Thiago de Freitas Silva da EMEB Senhora Dirce Leite de Campos responsável pela direção da peça “Aghata no País do Trânsito” e “Infantojuvenil” por Anne Karoline que dirigiu o espetáculo “Nossa, Eles Falam!” do CAIC Gonçalo Domingos de Campos.

Para o secretário Silvio Fidelis, o bom desempenho e as vitórias dos alunos das escolas da rede municipal é resultado do trabalho exitoso desenvolvido nas unidades que fazem parte do Programa Escola em Tempo Ampliado – ETA, onde os alunos têm atividades diversificadas no contra turno escolar como teatro, dança, artesanato, letramento, reforço escolar, esporte, cultivo de hortaliças entre outras. “Nas aulas de teatro, os alunos aprendem a arte da representação, são aplicados, levam a sério os ensaios e os esforços são recompensados pelos excelentes resultados obtidos no Fetran” declarou.

O secretário destacou ainda que a educação para o trânsito nas escolas é ferramenta fundamental para formar cidadãos conscientes de suas responsabilidades como motoristas e pedestres para um trânsito mais seguro.