Veja como será o funcionamento dos órgãos públicos estaduais no aniversário de Cuiabá

O município de Cuiabá completa 306 anos nesta terça-feira, 08 de abril, e os órgãos estaduais localizados na Capital mato-grossense estarão fechados neste dia. O expediente retorna normalmente no dia 09 de abril. Durante o feriado municipal, os serviços essenciais, como de segurança pública e saúde, serão mantidos.

Veja abaixo o que abre e o que fecha no serviço público:

Ganha Tempo

As unidades do Ganha Tempo do CPA I e da Praça Ipiranga, ambas localizadas em Cuiabá, estarão fechadas no dia 08 de abril. As demais unidades funcionam normalmente.

Saúde

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), as unidades administrativas, o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa (Cridac), o Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidades (Cermac), o MT Hemocentro e a Farmácia Especializada de Alto Custo, estarão fechados no dia 08 de abril.

O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) estará funcionando em regime de plantão.

A rede hospitalar do Estado, o Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) e a Central Estadual de Transplante trabalham normalmente no feriado municipal.

Segurança

Apenas as unidades administrativas de Cuiabá param no feriado. As atividades retornam dia 9 de abril.

Os batalhões da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Médico Legal (IML) e Perícia Criminal não param os serviços durante o feriado.

A Central de Flagrantes do bairro Verdão (Avenida Professor Ranulfo Paes de Barros, esquina com Av. 8 de abril, bairro Verdão – próximo à Arena Pantanal), e a Central de Ocorrências de Cuiabá (Avenida Miguel Sutil, 2.839, bairro Areão), todas unidades da Polícia Civil, funcionam normalmente e centralizam os procedimentos de flagrantes e registros de boletins de ocorrências.

As delegacias especializadas de Homicídio (DHPP), de Trânsito (Deletran) e a de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derfva) estarão em regime de plantão para os atendimentos emergenciais.

A Polícia Civil reforça que para ocorrências envolvendo violência doméstica e sexual, tem um Plantão de Atendimento em Cuiabá, que funciona 24h e atende mulheres, crianças e adolescentes vítimas na capital. O Plantão está localizado na Avenida Dante Martins de Oliveira, s/n, no bairro Planalto.

Boletim de Ocorrência Online

O registro de ocorrências envolvendo extravio/furto, exercício ilegal da profissão, desaparecimento de pessoas, calúnia, difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal, violação de domicílio, e também realizar o pré-registro de outros crimes pode ser feito de forma online. Por meio da Delegacia Digital clicando aqui.

*Com supervisão de Dayanne Santana

Fonte: Governo MT – MT