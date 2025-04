Veja o que abre e fecha no feriado de 8 de abril, aniversário de Cuiabá

Os órgãos públicos vinculados a Prefeitura de Cuiabá não funcionarão na terça-feira (8), data do aniversário de 306 anos de Cuiabá.

Atendimentos nas UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) e Policlínicas estão mantidos, exceto em postos de saúde. Também irão manter as atividades defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito.

O expediente será retomado normalmente na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, a partir das 8 horas.

Os estabelecimentos comerciais de rua e shoppings centers estão autorizados a operar normalmente na terça-feira (8). Conforme a Convenção Coletiva do Trabalho (CCT), as empresas que abrirem as portas terão encargos extras, como a obrigação de pagamento de hora em dobro aos colaboradores, incluindo comissões das vendas do dia.

Não haverá atendimento nas agências bancárias. As contas de água, energia, telefone e outras de consumo que tiverem essas datas com vencimento, poderão ser pagos no próximo dia útil após o feriado.

Estarão disponíveis serviços de caixa eletrônico, Internet Banking e aplicativos de bancos.

#PraCegoVer

A matéria é ilustrada com uma imagem aérea da cidade de Cuiabá. Ao fundo, é exibido o tradicional Palácio do Comércio e a tradicional Igreja Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT