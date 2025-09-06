Vencedores do Prêmio Cidades Inovadoras 2025 serão conhecidos na segunda-feira (8) em Cuiabá

Na próxima segunda-feira (8.9) a sociedade mato-grossense conhecerá os municípios vencedores da 2ª edição do Prêmio Cidades Inovadoras, em cerimônia que será realizada em Cuiabá, no auditório da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). Promovido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), em parceria com o Parque Tecnológico Mato Grosso e a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapemat), o evento reconhece projetos inovadores que promovem soluções sustentáveis e de impacto social.

Nesta edição, 16 municípios chegaram à etapa final após passarem por triagem documental, avaliação técnica e entrevistas de validação. Os projetos foram analisados por uma Banca de Juízes formada por representantes do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CECTI) e pela equipe do Parque Tecnológico, que definiu os finalistas de acordo com a categoria inscrita.

Segundo o secretário da Seciteci, Allan Kardec, o prêmio reforça o papel dos municípios como protagonistas da inovação. “Nossa expectativa é que os vencedores sirvam de vitrine, para que outros gestores percebam que é possível inovar em áreas como gestão pública, meio ambiente, mobilidade ou tecnologia, mesmo em cidades de pequeno porte.

O superintendente de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Seciteci, Marcos Natanael, destacou a relevância da etapa final. “Em comparação com a edição anterior, notamos avanços importantes: os municípios passaram a pensar em projetos que não são apenas inovadores no papel, mas que também apresentam viabilidade real de execução. Isso dá muito mais força ao prêmio.”

Nesta segunda edição, o prêmio recebeu 47 inscrições, número 61,7% maior em relação à primeira edição, quando foram registradas 29. Após a verificação, 35 cidades tiveram inscrições validadas e apenas uma iniciativa por município pôde concorrer.

Os municípios vencedores irão receber prêmios como uma Bolsa de Transferência de Tecnologia (BTT) nível 03, que possibilitará a inserção de um pesquisador consultor técnico no município por até 12 meses. Também terão acesso a imersões nacionais e internacionais em eventos de referência, como o Smart City Week Curitiba e o Smart City Week Barcelona, na Espanha, além de ampla divulgação em mídias nacionais e internacionais.

A 2ª edição do Prêmio Cidades Inovadoras conta com apoio institucional das entidades que integram o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Cecti).

Fonte: Governo MT – MT