Vencedores do Prêmio Cidades Inovadoras 2025 serão conhecidos na segunda-feira (8) em Cuiabá
Na próxima segunda-feira (8.9) a sociedade mato-grossense conhecerá os municípios vencedores da 2ª edição do Prêmio Cidades Inovadoras, em cerimônia que será realizada em Cuiabá, no auditório da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). Promovido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), em parceria com o Parque Tecnológico Mato Grosso e a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapemat), o evento reconhece projetos inovadores que promovem soluções sustentáveis e de impacto social.
Nesta edição, 16 municípios chegaram à etapa final após passarem por triagem documental, avaliação técnica e entrevistas de validação. Os projetos foram analisados por uma Banca de Juízes formada por representantes do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CECTI) e pela equipe do Parque Tecnológico, que definiu os finalistas de acordo com a categoria inscrita.
Segundo o secretário da Seciteci, Allan Kardec, o prêmio reforça o papel dos municípios como protagonistas da inovação. “Nossa expectativa é que os vencedores sirvam de vitrine, para que outros gestores percebam que é possível inovar em áreas como gestão pública, meio ambiente, mobilidade ou tecnologia, mesmo em cidades de pequeno porte.
O superintendente de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Seciteci, Marcos Natanael, destacou a relevância da etapa final. “Em comparação com a edição anterior, notamos avanços importantes: os municípios passaram a pensar em projetos que não são apenas inovadores no papel, mas que também apresentam viabilidade real de execução. Isso dá muito mais força ao prêmio.”
Nesta segunda edição, o prêmio recebeu 47 inscrições, número 61,7% maior em relação à primeira edição, quando foram registradas 29. Após a verificação, 35 cidades tiveram inscrições validadas e apenas uma iniciativa por município pôde concorrer.
Os municípios vencedores irão receber prêmios como uma Bolsa de Transferência de Tecnologia (BTT) nível 03, que possibilitará a inserção de um pesquisador consultor técnico no município por até 12 meses. Também terão acesso a imersões nacionais e internacionais em eventos de referência, como o Smart City Week Curitiba e o Smart City Week Barcelona, na Espanha, além de ampla divulgação em mídias nacionais e internacionais.
A 2ª edição do Prêmio Cidades Inovadoras conta com apoio institucional das entidades que integram o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Cecti).
Fonte: Governo MT – MT
“Sem organização, a mineração não atrai investimentos”, diz representante da Câmara Brasil-Canadá sobre Mato Grosso
A mineração em Mato Grosso foi um dos temas centrais das prospecções de negócios realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá na Feira Internacional de Comércio Exterior (Ficomex), realizada de 4 a 6 de setembro, em Goiânia (GO). Para Arminio Calonga Junior, do setor de desenvolvimento de negócios da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o futuro do setor depende da capacidade de organização e da clareza das regras.
“Para o setor de mineração, só atrapalha quando não há organização. O governo precisa mostrar seriedade e segurança jurídica para que o investidor canadense venha. Esse trabalho que Mato Grosso está fazendo é crucial”, avaliou.
O Canadá é um dos maiores players mundiais da mineração e tem empresas com interesse em expandir suas operações no Brasil. Segundo Calonga, Mato Grosso precisa consolidar um ambiente de confiança para receber esse tipo de capital.
Além da mineração, a comitiva de Mato Grosso, formada pela Sedec, Agência Invest MT, prefeituras e empresários, se reuniu com embaixadas, câmaras de comércio e empresas internacionais interessadas em commodities, logística e novos investimentos.
As agendas incluíram encontros com a Câmara Brasil-Haiti, Câmara Internacional de Negócios de Belo Horizonte, Cecibas (Centro de Investimentos, Comércio e Indústria Brasil–Arábia Saudita), Governo de Cabinda, República da Namíbia, Gana, União Europeia, Espanha, Argentina, Sérvia, Ruanda, Peru e Nepal.
Empresas do setor de ferramentas demonstraram interesse em abrir um centro de distribuição em Mato Grosso. Já um grupo peruano de mineração, que atua com mineração em Goiás, foi prospectado pela Sedec para conhecer o setor mineral mato-grossense.
Outro destaque foi o interesse internacional pela compra de soja, milho e carnes. Cuba buscou esclarecimentos sobre carne bovina de Mato Grosso e uma empresa exportadora de Goiás quis informações sobre produtores do Estado habilitados para sobre exportação de gado em pé. O Instituto Mato-grossense da Carne (Imac) recebeu demandas relacionadas às indústrias habilitadas para exportação de carne bovina, suína e de frango.
Estado em evidência
O diretor-presidente da Agência Invest MT, Mirael Praeiro, destacou que a feira foi estratégica para abrir portas. Esta foi a primeira feira internacional em que a agência participou. Ainda neste ano, vão participar junto à Sedec na Expoalimentaria, no Peru; Expocruz, na Bolívia; e na China International Import Expo (CIEE), no país asiático.
“Foi um grande trabalho de captação de contatos e aproximação comercial. Agora é voltar para casa e efetivar essas parcerias, trazendo indústrias e investidores para Mato Grosso.”
O secretário municipal de Lucas do Rio Verde, Welligton Souto, destacou o espaço aberto para os municípios. A cidade é uma das principais produtoras de Mato Grosso e deve ser um entrocamento ferroviário futuramente.
“Mato Grosso internacionalizou, somos um estado que exporta muito e temos que estar dentro do mercado, sempre atento. Estar dentro do estande do Estado nos permite mostrar as potencialidades locais e conectar novos negócios.”
Já a responsável pelo comércio exterior da Cervejaria Louvada, Gabriela Catharino Silva, avaliou positivamente a feira e buscou novos parceiros estrangeiros para ganhar novos mercados para a empresa que nasceu em Cuiabá.
“Já exportamos para os Estados Unidos e agora abrimos conversas com Chile, Moçambique e Portugal. É fundamental esse espaço para mostrar o que Mato Grosso tem a oferecer para o mundo.”
Fonte: Governo MT – MT
Hospital Regional de Rondonópolis realiza 39 cirurgias de retirada de tumor cerebral
O Hospital Regional de Rondonópolis, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), realizou 39 cirurgias para retirada de tumor cerebral em casos oncológicos, de janeiro a julho de 2025.
A cirurgias contemplaram 15 casos de gliomas de alto grau; oito casos de meningiomas da base do crânio; quatro de metástase cerebral; quatro de tumores de coluna; cinco casos de tumores de cerebelo e de quarto ventrículo; dois de meningiomas da convexidade; e um caso de tumor de ângulo ponto cerebelar.
“O serviço de neurocirurgia tem avançado no Hospital Regional de Rondonópolis e salvado vidas em casos de alta complexidade, como é o caso de pacientes com tumor cerebral, com um atendimento rápido e eficiente. Toda a equipe da unidade está de parabéns, pois não mediram esforços para garantir o melhor resultado possível”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
Segundo a diretora do hospital, Milena Polizel, a frequência das cirurgias de remoção de tumor cerebral aumentou significativamente na unidade, principalmente devido a ocorrência de casos urgentes.
“O setor de neurocirurgia do Hospital Regional de Rondonópolis vem oferecendo o tratamento cirúrgico para pacientes vindos de várias regiões do Estado e até mesmo de fora, que travam uma luta contra o tempo para o tratamento neuro-oncológico, o que é crucial para o sucesso do tratamento”, disse.
“Esse número de cirurgias era de uma por mês e hoje a gente já está realizado em torno de cinco a oito por mês. A maioria dos casos chega pela urgência, pois são pacientes que descobrem o problema e logo são operados, devido à gravidade da situação”, acrescentou.
Para ser realizada com máxima segurança, cirurgias como essa precisam de uma sala cirúrgica moderna, com aparelhos que auxiliam o cirurgião a localizar o tumor e lesões com precisão para realizar cortes precisos, reduzindo o risco de lesões neurológicas, sequelas e o tempo de recuperação.
“Uma cirurgia para retirada de tumor da base de crânio na rede privada custa, em média, entre R$ 90 mil e R$ 150 mil, levando em consideração o uso de monitorização intraoperatória, drill de alta rotação, neuronavegador intraoperatório, aspirador ultrassônico, substituto dural, miniplaca e miniparafuso para cranioplastia, e a necessidade de três a cinco diárias de UTI [Unidade de Terapia Intensiva] para cuidados pós-operatórios”, explicou a diretora.
Saiba mais sobre o hospital
O Hospital Regional de Rondonópolis conta com 134 leitos hospitalares, sendo 30 de UTI, 82 de enfermaria, 12 leitos de observação e oito de box de emergência.
Além da alta capacidade de cirurgias, só de janeiro a julho deste ano, a unidade também fez cerca de 270 mil exames diagnósticos, sendo 226.184 de laboratório, raio-x, tomografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, endoscopia, entre outros.
A unidade atua como referência para os municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.
Fonte: Governo MT – MT
