Vencedores do Prêmio Inova MT são anunciadas nesta quinta-feira (10)

Nesta quinta-feira (10.4), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) anuncia os nove vencedores da 4ª edição do Prêmio Inova Mato Grosso, para empresas com boas práticas de inovação.

O evento será realizado no Auditório Ponce de Arruda, do Palácio do Governo do Estado, em Cuiabá, a partir das 18h. A cerimônia contará com a presença de autoridades do Estado, representantes das empresas finalistas e instituições parceiras do prêmio.

O Prêmio Inova MT objetiva reconhecer pequenos negócios e empresas de micro, pequeno e médio porte de Mato Grosso que inovam processos e aumentam a competitividade no mercado regional.

Inicialmente, 81 empresas tiveram as inscrições deferidas. Dessas, 30 foram classificadas pela banca de juízes que selecionou as nove empresas a serem anunciadas na cerimônia. Serão três vencedoras em cada uma das categorias: Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Média Empresa.

Segundo o secretário adjunto de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Seciteci, Rodrigo Zanin, a 4ª edição superou o esperado. “Em mais uma edição as nossas expectativas foram superadas. Anualmente, a quantidade de empresas inscritas vem aumentando e a distribuição delas no Estado também, com mais lugares sendo atendidos. Essa é a maior contribuição do prêmio para Mato Grosso”, afirma Zanin.

A participação de empresas do interior do Estado foi um dos destaques desta edição, especialmente entre as empresas classificadas para a fase final, ou seja, 67% são do interior.

O Inova Mato Grosso é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat) e Parque Tecnológico Mato Grosso.

Premiação

As nove empresas escolhidas receberão bolsas para profissionais com mestrado, que irão auxiliar diretamente nos negócios com o desenvolvimento de projetos de inovação pelo prazo de até 12 meses – um investimento de R$ 540 mil oriundos da Fapemat.

Os prêmios incluem ainda troféu alusivo; participação em eventos e capacitações; divulgação das empresas em mídias nacionais e internacionais; uma viagem para uma missão técnica de Benchmarking em Gestão da Inovação; e a inclusão das empresas no ecossistema do Parque Tecnológico Mato Grosso.

Confira a lista das empresas que concorrem ao prêmio clicando aqui.

Durante a cerimônia também será realizado o ato de assinatura dos Termos de Outorgas das empresas aprovadas na 3º edição do Programa TECNOVA.

*Sob supervisão de Téo Meneses.

Fonte: Governo MT – MT