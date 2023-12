“Ver a alegria e o encantamento das pessoas durante esses dias vai ficar marcado em minha memória”, afirma primeira-dama

O Natal Abençoado do SER Família, na Arena Pantanal, deste ano bateu o recorde de público das edições anteriores, recebendo, em seus 15 dias de evento, 302.551 pessoas, que se encantaram com as luzes, apresentações artísticas e a magia natalina projetada especialmente para as famílias mato-grossenses.

Em 2019, na primeira edição do evento, foram 240 mil visitantes e, em 2021, 280 mil pessoas.

Idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, o Natal Abençoado foi inaugurado no dia 15 de dezembro e encerrou neste sábado (30.12), mostrando que o evento já faz parte das comemorações natalinas do Estado.

A primeira-dama agradeceu a todos que participaram da ação e contribuíram com as doações voluntárias, de leite em pó, caixas de chocolate e fraldas descartáveis.

“Batemos o nosso recorde com as 300 mil pessoas que visitaram a Arena no Natal Abençoado do SER Família. Foram dias de muito encanto, magia e de recordações. Além de tudo isso, celebramos o verdadeiro sentido do Natal. Agradeço a todas as pessoas que se dedicaram nesta grandiosa ação e a todas as pessoas que visitaram o evento. Pessoas de todas as partes do país prestigiaram. Estou muito feliz. Com certeza em 2024 traremos o Natal Abençoado novamente”, manifestou a primeira-dama.

Neste ano, o maior público foi registrado no dia 23 de dezembro, quando 44.056 pessoas foram à Arena Pantanal para conhecer a cidade do Natal Abençoado. Esse também foi o maior público da história da Arena Pantanal, batendo recorde de público de todos os eventos já realizados no local, mesmo os dos jogos da Copa do Mundo de 2014, em que a média foi de 40 mil pessoas em cada um dos jogos. Antes, o maior público registrado na Arena havia sido no jogo entre Cuiabá e Operário, pela Série C, em 2018, quando 41,3 mil pessoas foram ao estádio.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Grasi Bugalho, afirmou ter sido uma alegria muito grande ter participado da construção e da organização de um evento tão grandioso e representativo.

“Estamos muito felizes com esse resultado tão maravilhoso, que foram as visitas que recebemos. Quero também agradecer a todos os servidores da Setasc, da Unaf e tantos outros voluntários que se fizeram presentes e auxiliaram na realização do Natal Abençoado do SER Família. Obrigada a todas as famílias que visitaram o evento, sem vocês não teria sido tão mágico”, completou.

A cidade do Natal Abençoado foi composta por 14 cenários iluminados distribuídos em 5 mil m², no entorno do gramado da Arena Pantanal, com os devidos cuidados para preservação da grama.

Para Eliandra Cirino de Almeida, moradora do bairro Costa Verde, em Várzea Grande, tudo estava maravilhoso.

“Era mais do que eu esperava. Achei que ia ser simples, mas não, está perfeito. Parabéns ao Governo do Estado, à dona Virginia Mendes, foi um sucesso essa decoração, tudo lindo, todos amamos, e aguardamos o ano que vem. Feliz 2024”, disse Eliandra.

A Casa do Papai Noel com a neve artificial e as apresentações culturais fizeram sucesso e encantaram crianças e adultos. O espaço também contou com praça de alimentação e parquinho de diversões para a garotada.

Aline Macedo Pereira, também de Várzea Grande, levou toda a família para passear no Natal Abençoado do SER Família e se encantou com a decoração do local.

“Está tudo muito lindo. Eu estive na edição anterior e estava muito bonito, e nós quisemos vir de novo, mesmo no último dia, antes que acabasse. Muito obrigada, dona Virginia, pela sua bondade de fazer esse evento para a população. Está muito lindo, parabéns!”, comentou ela.

Realizado pelo Governo de Mato Grosso, por meio das Secretarias de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), de Cultura Esporte e Lazer (Secel) e do gabinete de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), o Natal Abençoado também contou com emenda parlamentar para a viabilização da estrutura do evento.