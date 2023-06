Vereador afirma que prefeito pegou a saúde com pessoas nos corredores do Pronto-Socorro e fez muito no setor

Começa nesta quinta-feira (15) a “1ª Grande Feira de Orquídeas”, promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. O evento será realizado no Shopping Orla, a partir de amanhã e se estenderá até o próximo domingo (18). O horário de funcionamento será das 8h às 18h, de quinta a sábado, e das 8h às 12h no domingo.

Com a presença do Orquidário Itaipava, importante produtor e expositor brasileiro, a feira terá uma grande variedade de novidades, onde os entusiastas de orquídeas terão acesso a uma ampla diversidade de tonalidades e formatos, além de vasos, adubos e outros itens essenciais para o cultivo das plantas.

Na feira, poderão ser encontradas espécies e híbridos de Dendrobium, Cattleya em todas as cores, Catasetum, Vanda, Calanthe vestita, entre outros tipos de orquídeas. As flores estarão disponíveis ao público a partir de R$ 10. Além das orquídeas, a feira também oferecerá uma diversidade de plantas ornamentais, com destaque para a Rosa do Deserto.

Serviço:

O que: 1ª Grande Feira de Orquídeas do Shopping Orla

Data: 15 a 18 de junho

Local: Shopping Orla – ao lado do Mercado do Porto

Horário: 08 às 18h (no domingo vai até 12h)

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT