Vereador articula reunião para implementação de Grupos Reflexivos em Cuiabá
Prefeitura intensifica limpeza e desobstrui quase 2 mil bocas de lobo
Em pouco mais de quatro meses de trabalho, a Prefeitura alcançou um marco importante para a drenagem urbana: a desobstrução quase 2 mil bocas de lobo e a limpeza de aproximadamente 10 quilômetros de galerias de águas pluviais. O resultado foi possível graças à contratação de empresa especializada, que utilizou caminhões hidrojato equipados com tecnologia moderna e apropriada para serviços de grande porte.
Para garantir total transparência, o processo conta com três níveis de controle: monitoramento por GPS nos caminhões, câmeras de registro e acompanhamento de fiscais em campo, que certificam a execução de cada etapa do serviço. O secretário, Reginaldo Teixeira explicou que os pagamentos são feitos de forma rigorosa, com base nas horas efetivamente trabalhadas, assegurando economia e eficiência.
Segundo a Secretaria de Obras, o avanço no serviço trouxe melhorias imediatas para a cidade, reduzindo pontos de alagamento e garantindo o escoamento adequado da água da chuva. Além da limpeza das bocas de lobo, os trabalhos incluíram a desobstrução de trechos de tubulações e redes de drenagem, ações fundamentais para evitar acúmulo de resíduos e preservar a infraestrutura urbana.
Com o grande volume de bueiros já limpos e galerias desobstruídas, a Prefeitura reduziu a frota de caminhões em operação. Atualmente, duas equipes permanecem de prontidão para atender casos emergenciais e reparos pontuais, assegurando resposta rápida sempre que houver necessidade, visto que o período de estiagem chegou.
O balanço parcial reforça o compromisso da gestão com a manutenção preventiva da cidade e com a correta aplicação dos recursos públicos. “A modernização dos processos e a eficiência na execução, a população já sente os reflexos positivos, especialmente no período de chuvas, quando a drenagem urbana se torna ainda mais crucial”, comentou Teixeira.
Projeto de Dilemário prevê instalação de temporizadores em semáforos de Cuiabá
DAE inaugura atendimento no Ganha Tempo do Cristo Rei
Adoção inclusiva: TJMT reforça conformidade com a Resolução CNJ 532/2023
Vereador articula reunião para implementação de Grupos Reflexivos em Cuiabá
Assembleia e TCE defendem prorrogação da suspensão de consignados de servidores
Formação reúne professores da Rede Estadual para fortalecer inclusão de estudantes da educação especial
Força Tática prende homem por ameaçar população com arma de brinquedo no centro de Rondonópolis
Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional prenderam um homem de 29 anos, que estava ameaçando moradores de...
Cavalaria da PM apreende adolescentes de 16 e 17 anos por tráfico ilícito de drogas
Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos, na noite desta segunda-feira (18.8), por policiais militares da Cavalaria do...
Polícia Militar prende dupla e recupera produtos químicos e baterias automotivas furtadas
Policiais militares do 24º Batalhão prenderam dois homens, de 31 e 21 anos, pelos crimes de furto e receptação, na...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
