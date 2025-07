Vereador cobra faixa elevada na Estrada Parque do Barbado após novo acidente

Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira

O vereador Demilson Nogueira (PP) voltou a alertar sobre a necessidade urgente de intervenções viárias na Avenida Parque do Barbado. O parlamentar destacou um novo acidente ocorrido no local, em um trecho com faixa de pedestres.

Demilson reforçou a solicitação encaminhada à Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) para substituir a faixa horizontal por uma faixa elevada. Segundo ele, a medida é fundamental para conter a imprudência de motoristas e preservar vidas, especialmente, dos moradores do bairro Renascer, que utilizam a travessia diariamente.

“O bairro Renascer está pagando com a vida e com o sofrimento. Não é o primeiro acidente. É urgente que a Semob atue, com responsabilidade, e instale a faixa elevada naquele ponto crítico”, afirmou.

O vereador também cobrou atenção do setor de engenharia de trânsito da Prefeitura:

“Às vezes, falta sensibilidade técnica para enxergar onde os riscos estão acontecendo. Essa é uma demanda simples, que pode evitar tragédias maiores”, completou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT