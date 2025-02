Vereador consegue 10 assinaturas e Câmara pode abrir CPI para investigar estacionamento rotativo

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb, intensificou os trabalhos de manutenção nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) para garantir um ambiente limpo e seguro no retorno das aulas. O mutirão de limpeza faz parte do cronograma especial de volta às aulas da rede municipal e já atendeu 36 unidades de ensino, com duas ainda em andamento: a EMEB Moacyr Gratidiano Dorilêo, no bairro Parque O’Hara, e a EMEB Marechal Cândido Mariano de Silva Rondon, no Jardim Alvorada.

Os serviços incluem varrição, capinagem, poda, roçagem em calçadas e canteiros, pintura de meio-fio e manutenção da iluminação pública em ruas e avenidas de grande fluxo estudantil. Além disso, equipes atuam na eliminação de bolsões de lixo e na retirada de materiais que possam acumular água parada, como pneus, plásticos e latas, contribuindo diretamente para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

“Nosso compromisso é garantir que as escolas estejam em perfeitas condições para receber os alunos no início do ano letivo. Esse mutirão reforça a atenção da Prefeitura com a manutenção dos espaços públicos, garantindo mais segurança e conforto para estudantes, professores e toda a comunidade escolar”, destacou o secretário de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira.

A iniciativa também promove benefícios para o entorno das unidades escolares, melhorando a acessibilidade e a mobilidade nas vias próximas, além de proporcionar um ambiente mais agradável para os alunos e seus familiares. “A limpeza e a organização dos espaços públicos impactam diretamente na qualidade de vida da população. Além de contribuir para a saúde e segurança dos estudantes, essas ações refletem o compromisso da gestão municipal em manter a cidade bem cuidada”, acrescentou Teixeira.

O mutirão conta com o suporte de caminhões cata-treco para agilizar o recolhimento do lixo e a destinação correta dos materiais. Ao todo, 130 profissionais estão mobilizados para cumprir o cronograma de volta às aulas, assegurando que todas as unidades estejam preparadas para receber os alunos com infraestrutura adequada e ambiente limpo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT