Vereador Demilson Nogueira destaca fim do decreto de calamidade e cobra avanços na gestão municipal

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, dá um importante passo no cenário artístico e musical, com a reativação do Coral Municipal de Cuiabá. Os ensaios começam nesta quarta-feira (2), no Museu de Imagem e Som de Cuiabá (Misc), das 19h30 às 20h30, um local onde “se inspira e respira” história, cultura, arte e música. Até o momento, a nova composição do Coral conta com 30 integrantes, mas ainda tem 15 vagas abertas.

Compreendendo de que se trata de uma oportunidade ímpar para a cultura, o maestro regente do Coral Municipal de Cuiabá, Carlos Taubaté, abrirá novos horários nas quartas e sextas-feiras, entre às 18h30 e 19h30, para avaliação vocal dos interessados, no Misc, localizado na Rua Voluntários da Pátria, nº 75, Centro.

“Quanto mais pessoas pudermos agregar, mais qualidade acrescentamos ao grupo. Por isso, me disponho a abrir essa exceção, e uma hora antes dos ensaios, fazer as audições com o público que se inscreveu. A competitividade da audição nos dá a chance de formar um Coral com excelência, agregando a qualidade peculiar de cada integrante”, frisou o maestro.

O secretário municipal de Cultura, Johnny Everson também reforçou se tratar de “um investimento no fortalecimento da identidade cuiabana”, a reativação do Coral. “E promover a inclusão social por meio da arte, além de resgatar uma tradição cultural”, disse ele.

O projeto terá impacto direto na valorização do nosso patrimônio imaterial, fomentará a economia criativa, criará oportunidades de aprendizado e proporcionará bem-estar à nossa população.

“Essa arte reforça o compromisso da nossa gestão com políticas públicas que incentivem a participação da comunidade e a preservação da nossa cultura. Queremos que o Coral seja um símbolo de união, orgulho e enriquecimento para toda a sociedade”, destacou Johnny Everson.

Lembrando que o Coral trabalhará com repertório diversificado, com ênfase especial na música mato-grossense, tanto regional quanto popular. Com regência de Carlos Taubaté, o grupo conta com a preparação vocal do professor Romulo Aguiar.

Com mais de 30 anos de história, embora tenha ficado inativo por uma década, o Coral Municipal foi retomado há 12 anos sob a regência do maestro Carlos Taubaté, que permanece à frente do trabalho.

SERVIÇO

O que: Ensaios do Coral Municipal

Quando: Hoje – 02 de junho

Horário: 19h30

Local: Misc (Rua Voluntários da Pátria, nº 75, Centro)

Obs: às 18h30 aberto para audição de vozes para novos integrantes

#PraCegoVer

A imagem mostra uma apresentação de Coral com a regência do maestro Carlos Taubaté.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT