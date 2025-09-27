Cuiabá
Vereador destaca nova resolução federal sobre prevenção ao câncer de mama
Assessoria vereador Didimo Vovô 
O vereador Dídimo Vovô (PSB) utilizou seu tempo na tribuna, durante a sessão ordinária de quinta-feira (25), para apresentar a resolução publicada, nesta semana, pelo Ministério da Saúde, que redefine as diretrizes de combate e prevenção ao câncer de mama no país.
De acordo com o novo regulamento, os exames preventivos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) passam a contemplar mulheres com idades entre 40 e 75 anos, ampliando em dez anos o início da faixa etária e prorrogando em cinco anos a idade final. Até então, a recomendação abrangia apenas mulheres entre 50 e 70 anos.
Dídimo ressaltou que a Câmara Municipal de Cuiabá perdeu a oportunidade de aprofundar o debate sobre o tema, ao manter o veto ao projeto de lei de sua autoria, que visava acelerar as filas de exames de ressonância magnética em mama densa no município.
“Essa é uma luta que continuarei defendendo, porque o câncer de mama ainda é a doença que mais mata mulheres no Brasil atualmente”, afirmou o parlamentar.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Feira do Centro terá segunda edição neste sábado, 27
A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), realiza neste sábado (27) a segunda edição da Feira do Centro, transformando novamente a Rua 13 de Junho em um espaço exclusivo de lazer e comércio popular com as pessoas circulando livremente pela via pública que estará fechada para o tráfego de veículos.
O trecho entre as avenidas Getúlio Vargas e Isaac Póvoas ficará interditado para o evento entre as 7h e 16h, dando lugar a barracas de ambulantes, artesãos e feirantes, que oferecerão uma grande variedade de produtos ao público de todas as idades.
A segunda edição seguirá o mesmo formato, com espaço para comércio popular, gastronomia, artesanato e atrações culturais.
A iniciativa visa reativar a economia do centro histórico, além de proporcionar uma nova opção de lazer e compras para as famílias cuiabanas aos sábados.
Na primeira edição, realizada no último dia 20, o público aprovou a proposta e o espaço atraiu comerciantes, lojistas e ambulantes, que destacaram a oportunidade de ampliar as vendas e revitalizar o centro da capital.
A Feira do Centro tem como objetivo potencializar o movimento econômico e cultural da região central da cidade.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Inscrições para seleção de professores alfabetizadores em Cuiabá terminam domingo
Termina no domingo (28) as inscrições do processo interno da Secretaria Municipal de Educação (SME) que vai selecionar professores efetivos para atuarem em aulas destinadas à alfabetização de crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental. As provas ocorrerão no dia 12 de outubro. Confira AQUI a íntegra do edital publicado em edição suplementar da Gazeta Municipal do dia 11 de setembro.
Os interessados deverão efetuar suas inscrições neste LINK. Todos estão isentos de taxas de inscrição.
Os professores aprovados receberão acréscimo de R$ 1 mil em seus salários para desempenharem atividades de alfabetização. A jornada de trabalho será de 23 horas semanais.
“É uma medida de reconhecimento e valorização dos professores dispostos a contribuir para avanços na alfabetização da rede pública”, destaca o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.
Para se inscrever no processo seletivo, é obrigatório ser servidor efetivo no cargo de professor pedagogo da educação básica da Prefeitura de Cuiabá, possuir formação em licenciatura plena em Pedagogia reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e, já ter atuado como professor alfabetizador, conforme regras do edital.
Confira as atribuições dos professores alfabetizadores:
– Planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas voltadas ao processo de alfabetização e letramento, considerando os direitos de aprendizagem dos estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.
– Realizar avaliações diagnósticas, formativas e somativas, registrando de forma sistemática o progresso e as necessidades de aprendizagem de cada estudante, com foco na promoção da aprendizagem contínua.
– Participar ativamente das formações continuadas, encontros pedagógicos, estudos e demais ações formativas, bem como aplicar os programas e projetos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, para aprimorar suas práticas pedagógicas.
– Elaborar relatórios pedagógicos individuais e coletivos, bem como manter atualizados os registros de acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, conforme orientações institucionais.
– Atuar em articulação com a equipe pedagógica da unidade escolar e demais profissionais da educação, promovendo o planejamento integrado e ações pedagógicas colaborativas.
– Fomentar a participação e o envolvimento da família, reconhecendo seu papel no processo de alfabetização e estabelecendo diálogo contínuo entre escola e comunidade.
#PraCegoVer
A foto ilustra a fachada do prédio da Secretaria Municipal de Educação com letras maiúsculas para identificação. Há uma cor verde com brasão do município de Cuiabá do lado esquerdo.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Feira do Centro terá segunda edição neste sábado, 27
Vereador destaca nova resolução federal sobre prevenção ao câncer de mama
Inscrições abertas: Seminário de Polícia Militar será realizado dia 13
TJMT divulga resultados de recursos da Comissão Recursal de Heteroidentificação para 4º ENAM 2025/2
Tangará da Serra capacita 24 profissionais como facilitadores de Círculos de Construção de Paz
Segurança
Polícia Civil prende mãe e filha flagradas vendendo drogas em Primavera do Leste
A Polícia Civil, com ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, e apoio da...
Terceiro Batalhão da PM homenageia 93 autoridades durante solenidade de aniversário de 36 anos
O 3º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso – “Batalhão Subtenente Odenil Alves Pedroso” – realizou, na noite desta...
Polícia Civil identifica e prende homens que transportaram drogas em ônibus
A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25.9), dois homens,...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA4 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
CIDADES4 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
CIDADES4 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia
-
Cuiabá4 dias atrás
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Irrigação é chave para produtividade, valorização da terra e expansão agrícola
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Mutirão da Justiça Eleitoral procura 59 eleitores que não fizeram biometria em Ribeirãozinho