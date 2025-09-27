Vereador destaca nova resolução federal sobre prevenção ao câncer de mama

Assessoria vereador Didimo Vovô

O vereador Dídimo Vovô (PSB) utilizou seu tempo na tribuna, durante a sessão ordinária de quinta-feira (25), para apresentar a resolução publicada, nesta semana, pelo Ministério da Saúde, que redefine as diretrizes de combate e prevenção ao câncer de mama no país.

De acordo com o novo regulamento, os exames preventivos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) passam a contemplar mulheres com idades entre 40 e 75 anos, ampliando em dez anos o início da faixa etária e prorrogando em cinco anos a idade final. Até então, a recomendação abrangia apenas mulheres entre 50 e 70 anos.

Dídimo ressaltou que a Câmara Municipal de Cuiabá perdeu a oportunidade de aprofundar o debate sobre o tema, ao manter o veto ao projeto de lei de sua autoria, que visava acelerar as filas de exames de ressonância magnética em mama densa no município.

“Essa é uma luta que continuarei defendendo, porque o câncer de mama ainda é a doença que mais mata mulheres no Brasil atualmente”, afirmou o parlamentar.