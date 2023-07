Vereador destina emenda para realização da 1ª Corrida

A vereadora Maysa Leão (Republicanos) cobrou a execução dos serviços de limpeza urbana, tapa buracos e revitalização de praças em 42 bairros da Capital. As indicações atendem demandas dos bairros Tancredo Neves, Jardim União, Parque Atalaia, Campo Verde, Santa Cruz II, Jd. Araçá, Jd. Vivendas, São João do Lázaro, Pico do Amor, entre outros.

A parlamentar voltou a cobrar da Secretaria de Obras Públicas solução para um buraco no cruzamento entre a Rua dos Crisântemos com a Rua Margarida, localizada no bairro Jardim Cuiabá, que se assemelha a uma cratera.

“Estivemos no Jardim Cuiabá em abril deste ano, fizemos indicação e o descaso continua. Vamos seguir cobrando e fiscalizando. É um desrespeito muito grande com a população e com a nossa cidade”.

Os munícipes também podem contribuir com as demandas dos bairros, através do aplicativo Gabinete 01. Podem ser registradas denúncias, demandas do bairro ou qualquer outro serviço voltado à administração municipal. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado pelo sistema Android (Google Play) ou IOS (App Store).

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT