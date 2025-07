Vereador Dilemário participa da abertura da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá e destaca valorização dos servidores públicos

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, ao lado da secretária municipal de Saúde e presidente Conselho Municipal de Saúde, dra. Lúcia Helena Barboza Sampaio, abriu oficialmente, na manhã desta quarta-feira (30), a 15ª Conferência Municipal de Saúde. O evento, realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, reúne representantes da sociedade civil, profissionais da área e conselheiros, com o objetivo de debater políticas públicas que irão nortear o Plano Plurianual (PPA), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Com programação distribuída ao longo de dois dias, a conferência propõe reflexões fundamentais sobre o financiamento do SUS, a humanização do atendimento e a busca por mais eficiência na gestão da saúde pública. Os temas serão discutidos em painéis e grupos de trabalho, que deverão resultar em propostas concretas para a melhoria dos serviços oferecidos à população cuiabana.

Durante a abertura, a secretária Lúcia Helena emocionou os presentes ao anunciar sua saída do cargo, após sete meses à frente da pasta. Em seu discurso de despedida, ela destacou os desafios enfrentados desde o início da gestão e enumerou avanços como o reordenamento da rede, a reativação de unidades básicas de saúde, a valorização dos servidores e a retomada de obras importantes, como as dos CAPS e do novo Centro de Atendimento Infantil, que funcionará no antigo Pronto-Socorro.

O prefeito Abilio Brunini fez questão de elogiar publicamente o trabalho da gestora, destacando sua coragem em enfrentar problemas estruturais e sua dedicação em tempos de crises sanitárias, como a recente epidemia de dengue e chikungunya. “Dra. Lúcia foi essencial na reorganização da secretaria e no enfrentamento das adversidades. Sua gestão é um marco de responsabilidade e coragem”, declarou.

A programação do evento segue na tarde desta quarta-feira com a participação do ex-ministro Osmar Terra e prossegue nesta quinta-feira (31), com debates sobre humanização do atendimento, estrutura do SUS e controle social. Ao final, será realizada a plenária de encerramento, onde as propostas debatidas serão consolidadas em documento que servirá de base para as decisões estratégicas na saúde do município.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT