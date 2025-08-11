Cuiabá
Vereador Dilemário prestigia Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos em Cuiabá
Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar 
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Feira da Agricultura Familiar movimenta Praça Alencastro nesta segunda
A Praça Alencastro, no Centro, recebe nesta segunda-feira (11) mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar e Solidária, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho. O evento, já conhecido pela população e frequentadores, reúne mais de 40 produtores da região de Cuiabá e da Baixada Cuiabana, oferecendo uma variedade de produtos frescos vindos diretamente do campo, como frutas, hortaliças, queijos, doces, alimentos da gastronomia regional, artigos artesanais e diversas mudas de rosas do deserto.
A programação oficial começa às 10h e segue até as 20h, mas, desde o início da manhã, a movimentação já toma conta da praça, com expositores organizando as barracas e visitantes circulando pelo espaço.
A feira é uma oportunidade para que os consumidores adquiram alimentos de qualidade e, ao mesmo tempo, fortaleçam a economia local, valorizando o trabalho de pequenos produtores rurais.
Além de comercializar produtos, a iniciativa reforça a importância da agricultura familiar e o fortalecimento da vida no campo.
O evento acontece na segunda semana de cada mês, sempre às segundas-feiras, no mesmo local.
#PraCegoVer
A foto mostra um dos feirantes ajeitando um cacho de banana durante a montagem da exposição de seus produtos. Outras frutas estão dispostas sobre a mesa.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Campanha arrecada doações para animais resgatados durante o mês de agosto
Durante todo o mês de agosto, a diretoria de Bem-Estar Animal conta com a parceria para beneficiar pets resgatados de abandono e maus-tratos. Uma das parcerias já está ativa com o Comper e arrecada produtos como ração, petiscos, coleiras, brinquedos, caminhas, itens de higiene e outros materiais essenciais para o cuidado de animais.
A campanha iniciou em 1º de agosto e ganhou mais visibilidade na quarta-feira (5), com a instalação oficial de uma caixa padronizada de coleta em unidade localizada na Avenida do CPA, que será ponto fixo de arrecadação até o dia 31.
O objetivo é mobilizar a comunidade em prol da causa animal, facilitando a doação em um local de fácil acesso. Os produtos arrecadados serão destinados a pets acolhidos pela Bem-Estar Animal, que atua no cuidado, proteção e busca por lares responsáveis para animais em situação de vulnerabilidade.
“O convite está lançado a todos os clientes e visitantes a participarem dessa corrente solidária. Cada doação faz a diferença na vida de um animal e fortalece o trabalho voluntário que estamos realizando em prol do bem-estar dos nossos amigos de quatro patas”, afirmou a diretora da Bem-Estar Animal, Morgana Thereza Ens.
Segundo a coordenadora de eventos sociais, Lídia Pachori, é tradição que no mês de agosto a campanha seja voltada para os pets. Neste ano, a motivação vem do trabalho da Bem-Estar Animal, que atua fortemente para melhorar a vida de animais que já sofreram maus-tratos. “Estamos com boas expectativas para alcançar o melhor resultado. A campanha foi fortalecida com a caixa padronizada e a nova identidade visual da Bem-Estar Animal, que demonstra ainda mais cuidado com a causa. Confiamos que as pessoas vão participar e contribuir para ampliar o atendimento realizado em Cuiabá”, destacou.
A gerente da unidade da Avenida do CPA, Maiara Rodrigues, também ressaltou a importância da ação: “É um privilégio muito grande participar da campanha, conscientizar de forma positiva e estimular a doação para ajudar quem precisa”.
#PraCegoVer:
Foto mostra caixa de arrecadação instalada em ponto estratégico, acompanhada por representantes da Bem-Estar Animal e da rede de supermercados.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Governo conclui Plano Pena Justa com foco em metas estruturadas, medidas concretas e avaliação de resultados
Polícia Civil desarticula pontos de tráfico de drogas em Ribeirão Cascalheira
Obras de implantação do Rodoanel estão com 44% de execução
Consulta pública propõe diretrizes para enfrentamento de riscos sanitários no Brasil
Vereador Dilemário prestigia Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos em Cuiabá
Segurança
Polícia Civil desarticula pontos de tráfico de drogas em Ribeirão Cascalheira
A Polícia Civil desarticulou dois pontos de venda de entorpecentes e prendeu duas pessoas, na tarde de sábado (9.8), no...
Três faccionados são presos em flagrante pela Polícia Militar em Dom Aquino
Três integrantes de uma facção criminosa, e com extensa ficha criminal, foram presos em flagrante, na noite deste domingo (10.8),...
Polícia Militar prende homem que agrediu companheira com barra de ferro em Cuiabá
Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop
-
Saúde7 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento de Gerson Fernando Mendes Pereira, médico e servidor público que dedicou a vida ao SUS
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Unidade móvel da Justiça Eleitoral fará coleta biométrica durante a ExpoJuína, que começa nesta quarta-feira (6)
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Mutirão atenderá comunidade rural Xanxerê, em Terra Nova do Norte
-
CIDADES3 dias atrás
Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
-
SEGURANÇA7 dias atrás
Polícia Militar prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio em Cuiabá
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner e autoridades lançam Festeja Sinop 2025; confira programação