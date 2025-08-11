Connect with us

Cuiabá

Vereador Dilemário prestigia Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos em Cuiabá

Publicado em

11/08/2025

Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar&nbsp

O vereador Dilemário Alencar (Uni~çao Brasil) participou, neste sábado (09), do Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos, evento promovido pela Prefeitura de Cuiabá em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso. A competição reuniu atletas surdos em uma programação voltada para a valorização do esporte e da inclusão social.
Durante o evento, Dilemário destacou a importância de promover atividades que garantam espaço e oportunidades para pessoas com deficiência.
“Foi uma grande satisfação participar deste evento, que demonstra na prática como o esporte é um poderoso instrumento de inclusão social. Precisamos ampliar e fortalecer cada vez mais ações como esta, que proporcionam visibilidade e respeito às pessoas com deficiência. A inclusão deve ser prioridade em todas as políticas públicas”, ressaltou o vereador.
Estiveram presentes ainda o secretário adjunto de Esporte do Estado, Beto Correia, e o secretário adjunto de Inclusão Social do município de Cuiabá, Andrico Xavier, reforçando o compromisso das instituições públicas com o incentivo ao esporte adaptado e à integração social.
O Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos se consolidou como um espaço de visibilidade para atletas com deficiência auditiva, incentivando a prática esportiva e ampliando o debate sobre acessibilidade e inclusão.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Feira da Agricultura Familiar movimenta Praça Alencastro nesta segunda

Published

2 horas atrás

on

11/08/2025

By

A Praça Alencastro, no Centro, recebe nesta segunda-feira (11) mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar e Solidária, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho. O evento, já conhecido pela população e frequentadores, reúne mais de 40 produtores da região de Cuiabá e da Baixada Cuiabana, oferecendo uma variedade de produtos frescos vindos diretamente do campo, como frutas, hortaliças, queijos, doces, alimentos da gastronomia regional, artigos artesanais e diversas mudas de rosas do deserto.

A programação oficial começa às 10h e segue até as 20h, mas, desde o início da manhã, a movimentação já toma conta da praça, com expositores organizando as barracas e visitantes circulando pelo espaço.

A feira é uma oportunidade para que os consumidores adquiram alimentos de qualidade e, ao mesmo tempo, fortaleçam a economia local, valorizando o trabalho de pequenos produtores rurais.

Além de comercializar produtos, a iniciativa reforça a importância da agricultura familiar e o fortalecimento da vida no campo.

O evento acontece na segunda semana de cada mês, sempre às segundas-feiras, no mesmo local.

#PraCegoVer

A foto mostra um dos feirantes ajeitando um cacho de banana durante a montagem da exposição de seus produtos. Outras frutas estão dispostas sobre a mesa.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Campanha arrecada doações para animais resgatados durante o mês de agosto

Published

2 horas atrás

on

11/08/2025

By

Durante todo o mês de agosto, a diretoria de Bem-Estar Animal conta com a parceria para beneficiar pets resgatados de abandono e maus-tratos. Uma das parcerias já está ativa com o Comper e arrecada produtos como ração, petiscos, coleiras, brinquedos, caminhas, itens de higiene e outros materiais essenciais para o cuidado de animais.

A campanha iniciou em 1º de agosto e ganhou mais visibilidade na quarta-feira (5), com a instalação oficial de uma caixa padronizada de coleta em unidade localizada na Avenida do CPA, que será ponto fixo de arrecadação até o dia 31.

O objetivo é mobilizar a comunidade em prol da causa animal, facilitando a doação em um local de fácil acesso. Os produtos arrecadados serão destinados a pets acolhidos pela Bem-Estar Animal, que atua no cuidado, proteção e busca por lares responsáveis para animais em situação de vulnerabilidade.

“O convite está lançado a todos os clientes e visitantes a participarem dessa corrente solidária. Cada doação faz a diferença na vida de um animal e fortalece o trabalho voluntário que estamos realizando em prol do bem-estar dos nossos amigos de quatro patas”, afirmou a diretora da Bem-Estar Animal, Morgana Thereza Ens.

Segundo a coordenadora de eventos sociais, Lídia Pachori, é tradição que no mês de agosto a campanha seja voltada para os pets. Neste ano, a motivação vem do trabalho da Bem-Estar Animal, que atua fortemente para melhorar a vida de animais que já sofreram maus-tratos. “Estamos com boas expectativas para alcançar o melhor resultado. A campanha foi fortalecida com a caixa padronizada e a nova identidade visual da Bem-Estar Animal, que demonstra ainda mais cuidado com a causa. Confiamos que as pessoas vão participar e contribuir para ampliar o atendimento realizado em Cuiabá”, destacou.

A gerente da unidade da Avenida do CPA, Maiara Rodrigues, também ressaltou a importância da ação: “É um privilégio muito grande participar da campanha, conscientizar de forma positiva e estimular a doação para ajudar quem precisa”.

#PraCegoVer:

Foto mostra caixa de arrecadação instalada em ponto estratégico, acompanhada por representantes da Bem-Estar Animal e da rede de supermercados.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA11/08/2025

Polícia Civil desarticula pontos de tráfico de drogas em Ribeirão Cascalheira

A Polícia Civil desarticulou dois pontos de venda de entorpecentes e prendeu duas pessoas, na tarde de sábado (9.8), no...
SEGURANÇA11/08/2025

Três faccionados são presos em flagrante pela Polícia Militar em Dom Aquino

Três integrantes de uma facção criminosa, e com extensa ficha criminal, foram presos em flagrante, na noite deste domingo (10.8),...
SEGURANÇA11/08/2025

Polícia Militar prende homem que agrediu companheira com barra de ferro em Cuiabá

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada...

MT

Brasil

Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Brasil09/05/2025

INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos

Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...

Economia & Finanças

