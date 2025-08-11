Vereador Dilemário prestigia Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos em Cuiabá

Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar

O vereador Dilemário Alencar (Uni~çao Brasil) participou, neste sábado (09), do Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos, evento promovido pela Prefeitura de Cuiabá em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso. A competição reuniu atletas surdos em uma programação voltada para a valorização do esporte e da inclusão social.

Durante o evento, Dilemário destacou a importância de promover atividades que garantam espaço e oportunidades para pessoas com deficiência.

“Foi uma grande satisfação participar deste evento, que demonstra na prática como o esporte é um poderoso instrumento de inclusão social. Precisamos ampliar e fortalecer cada vez mais ações como esta, que proporcionam visibilidade e respeito às pessoas com deficiência. A inclusão deve ser prioridade em todas as políticas públicas”, ressaltou o vereador.

Estiveram presentes ainda o secretário adjunto de Esporte do Estado, Beto Correia, e o secretário adjunto de Inclusão Social do município de Cuiabá, Andrico Xavier, reforçando o compromisso das instituições públicas com o incentivo ao esporte adaptado e à integração social.

O Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos se consolidou como um espaço de visibilidade para atletas com deficiência auditiva, incentivando a prática esportiva e ampliando o debate sobre acessibilidade e inclusão.