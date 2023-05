Vereador e vice-prefeito visitam obras de rede pluvial no Altos da Serra I

O vereador Jeferson Siqueira esteve na última semana com o vice-prefeito José Roberto Stopa visitando as obras de instalação da rede pluvial da Rua Rui Barbosa, localizada no bairro Altos da Serra I, em Cuiabá.

Conforme o vereador, a rua dá acesso a instituições de ensino e era uma obra espera há muito tempo por atenção da gestão pública.

“Após muita articulação conseguimos atender a demanda em conjunto com o secretário de obras públicas de Cuiabá e vice-prefeito, José Roberto Stopa”, disse o vereador em visita ao bairro no último dia 17.

A obra de instalação da rede pluvial no bairro Altos da Serra faz parte do pacote de obras do Contorno Leste, que tem início nas proximidades da região e segue ao longo de seus mais de 17 quilômetros de extensão.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT