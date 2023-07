Vereador elogia ação do TCE e fará audiência pública sobre vacinação

O vereador Luis Cláudio (PP) se reuniu com a direção do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que promove uma campanha para fortalecimento da vacinação em Mato Grosso e a Câmara de Cuiabá deve fazer parte desse movimento para aumentar a taxa de cobertura vacinal.

“Eu vou pedir uma audiência pública pra gente tratar da imunização em Cuiabá. O Brasil já foi um dos melhores países em vacinação do mundo, mas com as fakes news da Covid-19, com essas coisas de virar jacaré, houve realmente o distanciamento da população do programa vacinal em todo o Brasil”, lamentou.

Luis Cláudio contou que a intenção do TCE é de investir em uma campanha de conscientização para que a população se conscientize sobre a importância de se vacinar e levar os filhos para serem imunizados.

“Precisamos elaborar um programa sério de vacinação nesse país para que a gente volte a ocupar o espaço de destaque que tínhamos antes da covid-19. O Tribunal de Contas está à frente disso porque é onde se apura as responsabilidades civis e criminais, e a prestação de contas de todos os municípios do estado”, destacou.

Ele informou ainda que a campanha de vacinação dos municípios passará por uma avaliação, inclusive na prestação de contas desses municípios e parabenizou o conselheiro Guilherme Maluf que está à frente do trabalho.

“Vou pedir uma audiência pública aqui pra que a gente possa defender a meritocracia do vacinador, para que a gente possa fazer os pais levarem seus filhos pra vacinar e que o cartão de vacina seja um documento obrigatório para matrícula, e documento obrigatório nos cadastro único do todo o Brasil para recebimento do benefício. Não adianta receber uma transferência de renda, um benefício social, se não tá cuidando da saúde dos seus filhos”, acrescentou.

O vereador disse que é necessário recuperar as políticas públicas que ficaram pra trás nos últimos quatro anos.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT