Vereador Kássio Coelho convida presidente da Fecomércio-MT para apresentar ações na Câmara de Cuiabá

Sandy Mio – Assessoria do vereador Kassio Coelho

A Tribuna Livre da Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, nesta segunda-feira (9), o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT), José Wenceslau de Souza Júnior, a convite do vereador Kássio Coelho (Podemos). Quem também compartilhou do momento foi a vereadora e presidente da Casa de Leis, Paula Calil (PL).

A Fecomércio-MT é uma entidade 100% privada, responsável por representar os empresários dos setores de comércio, serviços e turismo em todo o estado. Além de defender a classe empresarial, a federação atua na capacitação profissional por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e na promoção da qualidade de vida por meio das ações do Serviço Social do Comércio (Sesc), contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia mato-grossense.

Durante a sessão, o vereador Kássio Coelho reforçou a importância do comércio para a capital. “Nós precisamos unir forças para fortalecer o comércio, porque ele gera emprego, gera renda e movimenta a cidade,” afirmou o parlamentar.

O vereador também destacou os desafios enfrentados pelos comerciantes no centro de Cuiabá. “Um exemplo é a questão da dependência química hoje dentro do comércio de Cuiabá. Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade sobre essas pessoas que ficam percorrendo o comércio. Essas pessoas precisam de acolhimento, precisam de apoio,” comentou Kassio.

O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau, trouxe dados e resultados do Sistema Comércio no Estado.“De janeiro a julho deste ano, atendemos 83 municípios no Estado de Mato Grosso e tivemos mais de 39 mil alunos em sala de aula. Isso tudo de gratuidade,” destacou o presidente.

Ele ressaltou ainda programas sociais e educacionais promovidos pela entidade. “A nossa BiblioSesc Itinerante roda as escolas públicas, ensinando e incentivando as crianças a lerem. Temos também o Sesc Mesa Brasil, o maior banco de alimentos da América Latina. Coletamos alimentos em empresas e distribuidoras e os repassamos para entidades sociais, fazendo um trabalho incrível,” explicou Wenceslau.

O presidente reforçou a importância das ações do Sesc e Senac para o desenvolvimento social e econômico do estado. “O Senac qualifica mão de obra em todos os municípios do estado e o Sesc é o nosso braço social, voltado para educação, saúde, lazer e cultura. Estruturas como o Sesc Arsenal e o Balneário Dr. Meirelles são exemplos do impacto positivo do nosso trabalho,” pontuou.

Wenceslau finalizou sua participação agradecendo o espaço concedido pela Câmara de Cuiabá. “Viemos mostrar para a nossa Câmara de Vereadores a grande parceria que já temos com os parlamentares e com a Prefeitura de Cuiabá, além de reafirmar nosso compromisso de ampliar cada vez mais as ações sociais que realizamos em benefício da população,” concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT