18/08/2023

Vereador participa de reuniões com juventude, comunidades e lançamento de obra

O vereador Luis Cláudio participou de uma reunião para tratar sobre mapeamento social dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e afro brasileira em Cuiabá e também recebeu Moção do Conjuve (Conselho Municipal da Juventude) na quinta-feira (17).

O vereador destacou que o Conjuve é um conselho de extrema importância, mas pouco comentado, e que merece muito reconhecimento pelo serviço prestado a políticas públicas voltadas para a juventude da capital.

“Nunca percam a esperança no olhar, nunca percam o desejo de fazer algo para a sociedade, algo pela sua categoria, algo pela sua comunidade. A partir do momento que você resolve fazer algo na sua vida, só tem uma coisa que pode acontecer independente de sua vitória ou não numa possível eleição, seu objetivo foi alcançado quando você deu um passo a frente para ser aquilo q você desejou fazer ou ser”, discursou Luis Cláudio.

Ele também esteve presente no lançamento da obra do novo Mercado Miguel Sutil, que irá fomentar o turismo e movimentar o centro histórico da capital.

“O Mercado Miguel Sutil será ponto de encontro da cuiabania, da tradição, do comércio da nossa cidade. Agora com a revitalização, terá um prédio novo, com estacionamento e inúmeras lojas para acolher o turista, para colher o cuiabano. É mais uma obra do prefeito Emanuel Pinheiro que será entregue antes do final da sua gestão, em dezembro de 2024”.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT