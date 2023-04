Vereador propõe políticas dos Direitos da Criança e Adolescentes e indicações para melhorias de dois bairros

O abandono dos Centros de convivências do Idoso (CCI): este foi o tema em debate na Tribuna Livre desta terça-feira (25), na Câmara Municipal de Cuiabá. A iniciativa contou com o apoio do vereador Dr. Luiz Fernando (Republicanos) que recebeu membros de quatro centros de convivência da cidade que entregaram em seu gabinete parlamentar, um abaixo assinado reivindicando um olhar de respeito e humanidade para os centros de convivência – Aiddê Pereira do Nascimento Maria Inês Padre Firmo e João Guerreiro, que segundo eles, se encontram num total abandono por parte do Poder Público.

Em total apoio a causa, Luiz Fernando que também é médico, destacou que entre os problemas encontrados por ele, durante visitas realizadas aos centros de convivências estão: a falta de atendimento odontológico, falta de construção e manutenção de piscinas de hidroginástica, ausência de estrutura para a ministração de missas, cultos e cursos de artesanato.

“Estamos cobrando do Executivo à devida transparência da verba destinada à Lei Orçamentária Anual (LOA) para o funcionamento dos CCIs”, disse o vereador ao ressaltar que depois da Pandemia de Covid-19, houve um aumento significativo de pessoas com depressão e sensação de abandono e que em meio aos idosos, isso não é diferente. “Precisamos olhar para eles com mais humanidade e respeito. Não é justo que ocorra o abandono dos CCIs criados na gestão do então, prefeito Roberto França no ano de 1999, que tinha uma gestão humana, com a devida atenção para este público”, defendeu Dr. Luiz.

Representando os grupos de CCIs, Antonia Fernandes da Silva, agradeceu o vereador por dar a oportunidade de voz para os idosos. “Na época de Roberto França os centros de convivências funcionavam 100% com todas as utilidades. Hoje estão bastante sucateados, precisando de um olhar do Poder Público, agradecemos o Dr. Luiz por nos ouvir, por olhar para a nossa causa”, declarou Antonia.

