16/10/2023

Vereador quer garantir transporte para estudantes de escola rural

O vereador Johnny Everson elaborou uma proposta de Projeto de Lei para garantir o transporte escolar gratuito para os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus São Vicente. A iniciativa surgiu de uma reunião com o Diretor-geral do instituto, Livio dos Santos Wogel e do professor Fábio Henrique, na última semana.

O texto do PL está em fase de construção segue para ser apresentado em plenário na Câmara Municipal de Cuiabá. A iniciativa visa beneficiar 120 estudantes e garantir a convivência familiar dos jovens que estudam durante a semana na zona rural de Cuiabá.

“Nós temos uma situação histórica de jovens se colando em situação de vulnerabilidade, às margens da rodovia BR-364, pegando carona. Além de causar o afastamento familiar, pois os que tem condições de arcar com os valores, se deslocam entre o IFMT e a casa, mas quem não tem condições, recorre as caronas, ou fica longe da família durante o ano letivo.”, defende o vereador.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT