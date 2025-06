Vereador Rafael Yonekubo completa 30 dias de mandato com 349 indicações

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Núcleo da Primeira-Dama Samantha Iris, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dá continuidade neste sábado (21) à campanha de vacinação contra a Influenza nos três principais shoppings da capital: Shopping Estação, Pantanal Shopping e Três Américas. O serviço estará disponível das 10h às 19h e segue a programação iniciada na semana passada, com novas ações também previstas para os dias 21 e 28.

A proposta busca facilitar o acesso da população à vacina contra a gripe, aproveitando a grande circulação nesses centros comerciais, que são tradicionalmente frequentados por famílias cuiabanas para lazer e compras. A primeira-dama Samantha Iris destacou o objetivo da iniciativa. “Essa estratégia nos permite estar mais próximos da população e descomplicar o acesso à vacina. Sabemos que muitos têm uma rotina corrida e, ao levar o ponto de vacinação a lugares movimentados, conseguimos alcançar mais pessoas e reforçar o quanto a prevenção contra a gripe é importante”, explicou.

A vacina contra a Influenza é gratuita e destinada apenas ao grupo prioritário conforme definido pelo Ministério da Saúde. Basta apresentar um documento oficial com foto para receber a dose.

A secretária municipal de Saúde, Lucia Helena Barboza Sampaio, também reforçou a necessidade da adesão da população. “É muito importante que todos que integram os grupos prioritários aproveitem essa oportunidade. O índice de vacinação em Cuiabá ainda precisa aumentar, e a proteção contra o vírus da Influenza depende da participação da sociedade. Estamos oferecendo a vacina tanto nos shoppings aos sábados quanto em todas as unidades básicas durante a semana para que ninguém fique sem se imunizar”, alertou.

A ação integra o conjunto de medidas da Prefeitura para evitar a circulação da doença e prevenir complicações graves, internações e mortes, especialmente neste período do ano, quando o vírus da gripe circula com mais intensidade.

A vacina contra Influenza é gratuita e destinada aos seguintes grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

• Pessoas com 60 anos ou mais

• Gestantes e puérperas

• Povos indígenas e quilombolas

• Pessoas em situação de rua

• Trabalhadores da saúde

• Professores

• Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas

• Pessoas com deficiência permanente

• Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários

• Trabalhadores dos Correios

• Funcionários do sistema prisional

• Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais

#PraCegoVer

A imagem mostra as mãos de uma enfermeira preparando uma vacina para aplicação. A profissional está sem luvas e tem as unhas pintadas em tom escuro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT