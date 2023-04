Vereador Rodrigo Arruda e Sá homenageia famílias tradicionais cuiabanas

As famílias receberão Moção de Aplausos “Coração Cuiabano”

O Vereador Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania) e vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá convida todos os munícipes para participarem da grande festa do “Coração Cuiabano”, tema da Moção de Aplausos alusiva ao aniversário de Cuiabá, que será realizado nesta quarta-feira (12), às 19h, na Praça Pascoal Moreira Cabral.

De acordo com o vereador Rodrigo e Sá, esta é a segunda edição do “Coração Cuiabano”, a primeira foi no ano passado onde foram homenageadas pessoas que acolheram e foram acolhidas por Cuiabá, “os famosos ‘pau rodados’, aqueles que comeram cabeça de pacu e não quiseram mais ir embora daqui”.

Este ano serão homenageadas mais 60 tradicionais famílias cuiabanas, “a nossa intenção é trazer a nossa cuiabania de volta para a Casa do Povo e prestar homenagem às diversas famílias que fizeram e fazem Cuiabá pulsar”, afirma o parlamentar.

A solenidade também terá apresentação da Banda da Polícia Militar de Mato Grosso e dos artistas Roberto Lucialdo, Comadre Sebastiana e do Levita Samuel.

“Neste ano, além das moções, entregaremos também para cada família um exemplar do livro ‘Gente que fez gente que faz Cuiabá’ um verdadeiro inventário das famílias pioneiras da Capital, elaborado pela escritora, pesquisadora e historiadora Neila Maria Souza Barreto”, concluiu o vereador Rodrigo Arruda e Sá.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT