Vereador Rodrigo Arruda e Sá marca presença no aniversário do 1º Batalhão da PM Em Cuiabá

O vereador Dídimo Vovô (PSB) esteve acompanhando os preparativos finais para o encascalhamento da ponte sobre o Rio Aricá, na estrada do Rio dos Couros, na região do Cinturão Verde do Pedra 90, na quinta-feira (1º).

A obra que custou quase R$ 3 milhões teve a inauguração no dia 03 de junho.

“Quero agradecer ao nosso prefeito Emanuel Pinheiro, ao nosso secretário de Obras, José Roberto Stopa, e a todos funcionários honrosos da Secretaria de Obras, e aos sindicatos e associações que se empenharam junto ao vereador Dídimo Vovô para realizar esse sonho e dar melhor qualidade de vida a quem mora na região”.

A obra é fruto da indicação do vereador, apresentado em agosto de 2022. Ele ouviu a população local que tinha pedido a conclusão da obra, que havia sido iniciada, mas estava com as obras paradas.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT