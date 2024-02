06/02/2024

Vereador Rodrigo Arruda indica melhorias para mais de 10 bairros

O vereador Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania) propôs 15 indicações protocoladas todas na segunda-feira (05.02) para benfeitorias nos bairros Ribeirão do Lipa, CPA 3 Setor 5, Centro Norte, CPA 3 Setor 2, Parque Ohara, Residencial São Tomé 2, Parque Humaitá, CPA 2, Jockey Clube, Osmar Cabral e Pascoal Ramos.

Foi solicitada a troca de lâmpadas dos postes de iluminação pública na Rua Fortuoso Leite Almeida, no Ribeirão do Lipa na Rua Ricardo Franco, no Centro Norte na Rua 28, quadra 45, no CPA 3 Setor 5 e na UPA do Pascoal Ramos.

Na região do CPA, o vereador propôs a limpeza do campo Mané Cascalho, no CPA 3 Setor 5, a colocação de grama no campo do CPA 2, no fundo do centro comunitário do bairro, a reforma e manutenção do centro comunitário do CPA 2 e a limpeza da praça do CPA 3 Setor 2.

“A praça mencionada encontra-se em condições de estado de abandono com mato alto, aumentando a incidência de mosquitos e animais peçonhentos, além de servir de abrigo para marginais que utilizam o local para consumo de drogas, gerando medo e insegurança para os moradores”, justificou o vereador.

Rodrigo também cobrou a Prefeitura de Cuiabá para providenciar a manutenção dos postes de iluminação pública na Travessa das Imbuias, no Parque Ohara a manutenção dos postes de iluminação no Residencial São Tomé 2 e a implantação da iluminação pública na praça do bairro Parque Humaitá, ao lado do condomínio Parque Humaitá Residence.

“Sem iluminação pública, há riscos à segurança da população, que por ali transitam , facilitando ações criminosas no período noturno”.

O vereador também pediu a limpeza da praça da Avenida A, no Parque Humaitá a limpeza no entorno da unidade de saúde do Jardim Jockey Club e tapa buraco na Avenida do Caju, no Osmar Cabral.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT