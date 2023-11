06/11/2023

Vereador Sargento Joelson doa kimonos para projeto de Jiu-Jitsu

O vereador Sargento Joelson (PSB), esteve no bairro Jardim Aroeira nesta segunda-feira, 30, visitando projeto Social que ensina crianças carentes a prática do jiu-jitsu, o projeto é tocado pelo lutador Sérgio Rulkão e sua esposa Macciellen e atende cerca de 23 crianças e jovens do bairro e da região.

Segundo o idealizador Sérgio Rulkão o projeto nasceu com objetivo de transmitir a sua experiência e poder formar grandes cidadãos com a arte marcial, a disciplina do esporte faz com que cresçam com objetivo de serem no futuro homens e mulheres melhores.

As dificuldades sempre fizeram parte do dia a dia e a falta de apoio é um dos requisitos para não poder ampliar ou dedicar em exclusivo ao trabalho, a falta de material é constante e a vestimenta dos alunos que treinam com a roupa normal. Mas mesmo em meio às dificuldades contam já vários atletas medalhistas.

Dedicado às práticas esportivas, o vereador Sargento Joelson (PSB), foi com sua família até a residência do casal onde acontece o projeto e entregou com a liderança do bairro Islan Júnior, cinco kimono completo para doar aos alunos mais carentes do projeto.

“O compromisso que temos como vereador é buscar atender a quem realmente necessita, e o professor Sergio Hulkão e sua esposa estão de parabéns pela dedicação em fazer algo para sociedade não para si, meus filhos fizeram uma aula experimental e gostaram e isso soma para que entre tudo, podemos formar grandes campeões e grandes cidadão principalmente. Podem sempre contar com vereador Sargento Joelson, para no que fomos úteis e fazer o melhor para nossas crianças e jovens”, diz Joelson.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT