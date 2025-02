18/02/2025

Vereadora Katiuscia encaminha indicação ao Executivo Municipal que dispõe sobre melhorias no Residencial Paiaguás

Da assessoria – Vereadora Katiuscia Manteli

Em uma recente visita à região do Residencial Paiaguás, a primeira-secretária, vereadora Katiuscia Manteli recebeu das lideranças comunitárias demandas emergenciais que aguardavam atendimento há algum tempo. Durante o uso da tribuna, no pequeno expediente da 5ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (18), a parlamentar apresentou, por meio de indicações, solicitações que serão encaminhadas à Prefeitura de Cuiabá para a execução de obras de infraestrutura e melhorias na qualidade de vida dos moradores da região.

“Essa é mais uma ação onde reforçamos o nosso compromisso com a população. Faz-se importante ressaltar que 99,9% das minhas indicações e ações são pautadas na área de infraestrutura e mobilidade urbana. No caso do Residencial Paiaguás, estamos fazendo a indicação para a execução de tapa-buracos, limpeza de bueiros, bem como melhorias no ginásio poliesportivo. Conversamos com o secretário Jefferson na semana passada e solicitamos uma visita in loco, pois estamos pedindo serviços de reforma, pintura e instalação de telas de proteção. Isso porque, como o ginásio está localizado em uma área centralizada, próxima aos prédios, às vezes a bola passa por cima e entra em algum condomínio, dificultando a recuperação durante os eventos esportivos. Por isso, estamos solicitando a instalação de novas telas. Também estamos pedindo melhorias na iluminação. Todos esses encaminhamentos serão feitos junto à Prefeitura por meio da Empresa Cuiabana de Limpeza e Serviços Urbanos”, pontuou.

A vereadora ainda fez questão de agradecer o trabalho do secretário Reginaldo, especialmente no que diz respeito à direção da Limpurb, que tem realizado serviços mais rápidos e de fácil execução. “Fomos atendidos através das nossas indicações em vários bairros, como Porto, Centro América e Novo Paraíso, com serviços de limpeza e troca de lâmpadas. Também temos pedidos para o bairro Jardim Europa, com serviços que começam a ser executados hoje”, acrescentou Katiuscia.

“Também temos outras solicitações de obras para o Residencial Itapuã, Santa Cruz e Catedral, que, assim como as anteriores, serão atendidas. Nosso compromisso é levar as demandas da população à administração e buscar soluções eficazes para os problemas que impactam o cotidiano dos cuiabanos. Continuaremos a apresentar propostas que promovam melhorias na infraestrutura e no bem-estar de todos”, concluiu.