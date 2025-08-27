Connect with us

Cuiabá

Vereadora Katiuscia homenageia cineasta Bruno Bini pela conquista em Festival de Gramado

Publicado em

27/08/2025

Aline Coelho – Assessoria da vereadora Katiuscia Manteli

A vereadora Katiuscia Manteli (PSB) apresentou uma Moção de Aplauso ao cineasta Bruno Bini, vencedor de quatro prêmios Kikito no Festival de Cinema de Gramado com o longa “Cinco Tipos de Medo, filmado na capital”.

“Foi emocionante. É um orgulho para todos nós”, afirmou a vereadora, destacando o talento cuiabano no cinema brasileiro, durante a Sessão Ordinária realizada nesta terça-feira (25) na Câmara Municipal de Cuiabá.

Filmado na capital mato-grossense e dirigido por Bruno Bini, o “Cinco Tipos de Medo” foi o grande vencedor do 53º Festival de Cinema de Gramado, realizado no último final de semana.&nbsp

Destaque da noite, a obra conquistou quatro Kikitos: Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Montagem e Melhor Ator Coadjuvante para Xamã.&nbsp

O filme acompanha cinco histórias interligadas, entre elas a de Murilo, jovem músico em luto Marlene, enfermeira em um relacionamento abusivo Luciana, policial motivada por vingança e Ivan, advogado com intenções ocultas.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Vereadores Fellipe e Samantha entregam moções de aplauso a feirantes

Published

2 horas atrás

on

27/08/2025

By

Marcelo Borges – Assessoria do vereador Fellipe Corrêa&nbsp

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, na última segunda-feira (25), uma sessão solene em homenagem ao Dia do Feirante, proposta pelo vereador Fellipe Corrêa (PL). O evento reuniu feirantes de toda a capital e contou com a presença do prefeito Abilio Brunini (PL), da secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andréa Fujioka, do representante do vice-governador Otaviano Pivetta, Edu Pascoski, e dos secretários municipais Vicente Falcão (Agricultura e Trabalho), Johnny Everson (Cultura), Nivaldo Jr. (Planejamento) e Fernando Medeiros (Turismo e Desenvolvimento Econômico).

Durante a solenidade, Fellipe reforçou a relevância do trabalho dos feirantes no abastecimento da cidade e na geração de renda para milhares de famílias cuiabanas. “Esta homenagem é um reconhecimento a todos aqueles que, com muito esforço e dedicação, garantem alimentos frescos e acessíveis à população. Os feirantes são parte essencial da nossa economia e da nossa cultura”, destacou o parlamentar.

Na ocasião, a Energisa apresentou o programa Padrão Legal, desenvolvido em parceria com a SMAT, enquanto Corrêa ainda liderava a pasta. A iniciativa busca regularizar a distribuição de energia elétrica nas feiras livres, garantindo mais segurança e dignidade para trabalhadores e consumidores.

O prefeito Abilio Brunini ressaltou a importância da categoria para a capital. “Estamos organizando a casa, garantindo que os pontos tenham seu lugar e suas responsabilidades. A feira não é minha, não é do Abílio, não é do Fellipe Corrêa, não é do Vicente, que é o secretário atual, não é de ninguém. A feira é nossa, é um patrimônio do município de Cuiabá”, afirmou.

Durante sua fala na tribuna, a secretária Andréa reforçou o compromisso do Governo Mauro com os feirantes. “O Estado está trabalhando junto com o município para atender vocês. Em breve teremos soluções para os problemas existentes. Quero também parabenizá-los pelo seu dia. O feirante é o símbolo de sucesso de nossas políticas públicas, pois não adianta plantar e colher se não houver comercialização”, disse a gestora estadual.

A primeira-dama e vereadora Samantha Íris (PL) realizou a entrega das moções aos feirantes junto com Fellipe, enquanto a banda Cuiabá Sonoro, formada por professores de música da Secretaria de Cultura, tocava. A apresentação emocionou muitos dos homenageados, levando alguns às lágrimas e sensibilizando todos os presentes.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Prefeito anuncia união das secretarias de Educação, Esporte e Cultura

Published

3 horas atrás

on

27/08/2025

By

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou a reorganização administrativa de secretarias municipais com a união da Educação, Esporte e Cultura. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (27) e visa dar mais celeridade à execução de projetos e maior integração entre as áreas, sem que cada pasta perca sua autonomia.

Além disso, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) será fundida à de Segurança, sob comando da coronel Francyanne Siqueira Chaves Lacerda, criando a Secretaria Municipal de Mobilidade e Segurança.

“Não estamos extinguindo secretarias. Os titulares continuam à frente de suas funções, mas agora com mais sinergia e menos burocracia. Projetos de esporte e cultura, que antes dependiam da Secretaria de Economia, agora poderão ser executados diretamente, com apoio técnico da Educação”, explicou Brunini.

A nova estrutura, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, será composta pelos secretários Johnny Everson (Cultura), Jefferson Carvalho Neves (Esportes e Lazer) e Amauri Monge Fernandes (Educação). Brunini destacou que a reorganização representará uma economia de R$ 4 milhões até o final de 2025, e o projeto de lei será encaminhado à Câmara Municipal. Um dos exemplos citados foi o programa Escola Aberta, que hoje já compartilha 40 quadras esportivas entre as secretarias. “Queremos ampliar essa integração. A comunidade terá mais acesso às escolas, aos esportes e às atividades culturais”, disse o prefeito.

O secretário de Esportes, Jefferson Neves, avaliou a mudança como estratégica: “Estamos otimizando recursos e usando melhor os espaços públicos. Hoje, 48 escolas têm quadras cobertas, e já conseguimos abrir 20 para a comunidade. Com a integração, poderemos expandir isso muito mais rápido”.

Já o secretário de Educação, Amauri Monge, reforçou que a medida exige apoio coletivo: “Educação é tarefa de todos. Com o orçamento de quase R$ 1 bilhão, conseguimos potencializar a cultura e o esporte, que sempre tiveram recursos mais modestos. Essa fusão equilibra forças e amplia oportunidades”.

Segundo Brunini, a proposta permitirá que projetos intersetoriais avancem com mais rapidez, fortalecendo a política de base, envolvendo crianças, jovens e famílias, e promovendo a ocupação saudável dos espaços públicos. “Quem ganha com isso é a população”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA27/08/2025

Polícia Civil reúne 117 policiais em seminário sobre investigação de crimes contra mulheres em Cuiabá

A Polícia Civil realiza, nesta quarta e quinta-feira (27 e 28.8), o seminário “Investigação de Delitos Cometidos Contra Mulheres Por...
SEGURANÇA27/08/2025

Polícia Civil lamenta falecimento de pai de investigador lotado em Campinápolis

A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhor, Alexandre Rodrigues da Silva, de 78 anos, pai do investigador, Oséias Nogueira...
SEGURANÇA27/08/2025

Polícia Civil deflagra operação em Tapurah e prende quatro foragidos da Justiça

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (27.8), no município de Tapurah (433 km a médio norte de Cuiabá), a primeira...

MT

Brasil

Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...

Economia & Finanças

