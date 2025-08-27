Vereadora Katiuscia homenageia cineasta Bruno Bini pela conquista em Festival de Gramado

Marcelo Borges – Assessoria do vereador Fellipe Corrêa

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, na última segunda-feira (25), uma sessão solene em homenagem ao Dia do Feirante, proposta pelo vereador Fellipe Corrêa (PL). O evento reuniu feirantes de toda a capital e contou com a presença do prefeito Abilio Brunini (PL), da secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andréa Fujioka, do representante do vice-governador Otaviano Pivetta, Edu Pascoski, e dos secretários municipais Vicente Falcão (Agricultura e Trabalho), Johnny Everson (Cultura), Nivaldo Jr. (Planejamento) e Fernando Medeiros (Turismo e Desenvolvimento Econômico).

Durante a solenidade, Fellipe reforçou a relevância do trabalho dos feirantes no abastecimento da cidade e na geração de renda para milhares de famílias cuiabanas. “Esta homenagem é um reconhecimento a todos aqueles que, com muito esforço e dedicação, garantem alimentos frescos e acessíveis à população. Os feirantes são parte essencial da nossa economia e da nossa cultura”, destacou o parlamentar.

Na ocasião, a Energisa apresentou o programa Padrão Legal, desenvolvido em parceria com a SMAT, enquanto Corrêa ainda liderava a pasta. A iniciativa busca regularizar a distribuição de energia elétrica nas feiras livres, garantindo mais segurança e dignidade para trabalhadores e consumidores.

O prefeito Abilio Brunini ressaltou a importância da categoria para a capital. “Estamos organizando a casa, garantindo que os pontos tenham seu lugar e suas responsabilidades. A feira não é minha, não é do Abílio, não é do Fellipe Corrêa, não é do Vicente, que é o secretário atual, não é de ninguém. A feira é nossa, é um patrimônio do município de Cuiabá”, afirmou.

Durante sua fala na tribuna, a secretária Andréa reforçou o compromisso do Governo Mauro com os feirantes. “O Estado está trabalhando junto com o município para atender vocês. Em breve teremos soluções para os problemas existentes. Quero também parabenizá-los pelo seu dia. O feirante é o símbolo de sucesso de nossas políticas públicas, pois não adianta plantar e colher se não houver comercialização”, disse a gestora estadual.

A primeira-dama e vereadora Samantha Íris (PL) realizou a entrega das moções aos feirantes junto com Fellipe, enquanto a banda Cuiabá Sonoro, formada por professores de música da Secretaria de Cultura, tocava. A apresentação emocionou muitos dos homenageados, levando alguns às lágrimas e sensibilizando todos os presentes.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT