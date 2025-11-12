Connect with us

Cuiabá

Vereadora Maysa Leão participa de comitiva do 3º Tour Agroligadas, em Brasília

Publicado em

12/11/2025

Ana Cláudia Fortes – Assessoria vereadora Maysa Leão 

A vereadora Maysa Leão (Republicanos) integrou, nesta semana, a comitiva do 3º Tour Agroligadas, realizado em Brasília (DF), que reuniu 60 mulheres de diferentes regiões do país em uma imersão voltada à inovação, sustentabilidade e protagonismo feminino no agronegócio. O evento encerra nesta quarta-feira (12) e consolidou-se como uma das principais iniciativas de valorização da mulher no campo.
Idealizado e presidido pela produtora rural Geni Schenkel, o Movimento Agroligadas nasceu em Mato Grosso e hoje está presente em 19 núcleos distribuídos por seis estados brasileiros (MT, MS, RR, PA, RS e SP). O movimento nasceu da necessidade de mostrar a realidade do campo para quem nunca a vivenciou
Segundo Geni Schenkel, o Tour Agroligadas é uma oportunidade de conectar experiências, conhecimento e propósito. “Começamos esse movimento porque sentimos a necessidade de mostrar a verdade sobre o nosso trabalho, de falar com quem não conhecia a realidade do campo. Queremos aproximar o campo da cidade por meio da educação e da comunicação. O Tour é uma vivência que reforça nosso propósito de construir pontes e mostrar que o agro está em tudo”, destacou.
Durante o tour, as participantes visitaram instituições estratégicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional, como a Embrapa Cerrados, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), em encontro com o ministro Carlos Fávaro, a Câmara dos Deputados, a ABRAPA (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão), além de experiências de campo na Fazenda Pamplona, da SLC Agrícola, e na Vinícola Villa Triacca, referência em vinhos finos produzidos no cerrado.
Para a vereadora Maysa Leão, os três dias de imersão proporcionaram aprendizado e aproximação com a realidade do setor produtivo. “Esses três dias de Tour Agroligadas, têm sido dias de muito aprendizado. A experiência que nós tivemos na Embrapa, de compreender os estudos de solo para que a gente possa ter um solo cuidado, saudável e, ainda assim, aumentar a produtividade, mostra o quanto é possível ter um agro sustentável e competitivo internacionalmente. Tudo isso impacta diretamente na geração de emprego e renda no nosso país”, destacou.
Maysa também comentou sobre a agenda no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, reforçando a importância de compreender de perto as políticas públicas e o papel do agro na economia nacional.
“Nós tivemos uma visita ao MAPA, com o ministro Carlos Fávaro, onde debatemos políticas públicas, fomento e comércio exterior. Para mim, como parlamentar da capital do estado do agro, é muito importante compreender essa evolução e estar mais próxima da realidade dos produtores e das cidades do seu entorno”, afirmou.
A vereadora destacou ainda o impacto da ciência e da tecnologia na transformação do campo. “Fiquei muito impressionada com a estrutura dos locais visitados e com o papel da pesquisa no desenvolvimento do agro. É um setor que nasceu da vocação, mas que hoje cresce e se expande com base em ciência e tecnologia. Volto muito feliz, conectada com essas mulheres, ouvindo suas histórias e entendendo a trajetória de tantas famílias que ajudaram a construir cidades e hoje são motivo de orgulho para todo o Mato Grosso, como Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Sapezal e Vera, entre tantas outras. Foram dias muito importantes e certamente estarei presente nos próximos tours”, finalizou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comissão aprova projeto que previne crueldade animal e destaca criação de Hospital Veterinário em Cuiabá

Published

1 hora atrás

on

12/11/2025

By

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 

A Comissão de Defesa aos Direitos dos Animais (CDDA) da Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, na manhã desta quarta-feira (12), o Projeto de Lei que cria a campanha “Abril Laranja” para prevenção contra crueldade animal. O Processo n° 20878/2025, apresentado pelo vereador Rafael Ranalli (PL), recebeu o parecer favorável da comissão, e agora, segue para análise em plenário, onde será votado pelos vereadores. 
Na oportunidade, o presidente da CDDA, vereador Daniel Monteiro (Republicanos), destacou a importância do avanço nas políticas públicas voltadas à causa animal em Mato Grosso, celebrando os resultados do Summit da Causa Animal, realizado na última sexta-feira (7), no Teatro Zulmira Canavarros. O evento contou com a presença dos deputados federais Matheus Laiola (União Brasil-SP) e Bruno Lima (Progressistas-PR), reconhecidos nacionalmente pela atuação em defesa dos direitos dos animais.
 “Foi um momento de grande aprendizado e troca de experiências. Tivemos a oportunidade de discutir ideias e encaminhamentos concretos que podem transformar a realidade da causa animal em Cuiabá e em todo o estado”, afirmou.
Daniel Monteiro também comemorou o anúncio feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (Podemos), de que Mato Grosso terá o primeiro hospital público veterinário do estado, com sede em Cuiabá. 
“Essa é uma conquista histórica. O presidente se comprometeu publicamente a construir o hospital ainda no início do próximo ano, com previsão de conclusão em até 90 dias. Essa estrutura vai trazer alívio para milhares de animais em situação de rua e também para as organizações não governamentais, que enfrentam tantas dificuldades para manter os atendimentos”, finalizou o vereador.
Além de Daniel Monteiro, participaram da reunião a vice-presidente da comissão, vereadora Samantha Íris (PL) e o membro titular, vereador Ten. Coronel Dias (Cidadania).

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Vereadores destacam tratativas com empresários estrangeiros e oportunidades de exportação de alimentos

Published

2 horas atrás

on

12/11/2025

By

Andressa Sales – Assessoria vereador Demilson Nogueira

A  participação dos vereadores Demilson Nogueira (PP) e Eduardo Magalhães (Republicanos) na missão internacional liderada pelo prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini,  resultou em importantes avanços nas áreas de economia, agricultura e parcerias internacionais para a capital.
Durante a estada em Dubai, a comitiva manteve encontros com empresários interessados em participar da Expoagro Cuiabá, evento que deverá receber cerca de 30 empresários e representantes do governo dos Emirados Árabes.
O objetivo foi apresentar as potencialidades de Cuiabá e atrair investimentos em setores ligados à produção de alimentos e segurança alimentar.
“Foi uma missão altamente produtiva. Em Dubai, acompanhamos tratativas para trazer uma comitiva de empresários interessados em conhecer nossas potencialidades, especialmente na produção de alimentos”, destacou Demilson Nogueira.
Os parlamentares ressaltaram que, nos países visitados, produtos simples como melancia e amendoim são vendidos a preços elevados, demonstrando o potencial de exportação dos produtores cuiabanos.
“Dubai praticamente não tem solo fértil e depende de importações. Isso abre uma grande oportunidade para Cuiabá, que tem uma agricultura familiar forte e pode se destacar nesse cenário. Nosso papel agora é fortalecer os pequenos produtores com capacitação, documentação e fomento, como fez Campo Grande, que já colhe resultados positivos”, observou Eduardo Magalhães.
Para os vereadores, a missão cumpriu um papel estratégico ao alinhar inovação tecnológica, sustentabilidade e desenvolvimento econômico.
“Temos tudo o que esses investidores procuram. A agricultura familiar pode ser o grande elo entre Cuiabá e os mercados internacionais. Nossa prioridade é Cuiabá. Fomos buscar o que há de melhor para a cidade, com foco em eficiência, sustentabilidade e qualidade de vida”, finalizou Demilson Nogueira.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

