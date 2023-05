Vereadora Maysa Leão promove evento em homenagem ao Dia das Mães no bairro São Sebastião

“É momento de os cuiabanos unirem forças, é momento de deixarmos de lado, cor partidária, ser base, oposição, ser direita ou esquerda e defender o Rio Cuiabá.” Frisa.

O vereador de Cuiabá Sargento Joelson (PSB), falou na tribuna da Câmara sobre a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que decidiram, por 8 votos a 2, derrubar a lei estadual que proíbe a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no Rio Cuiabá. E conclamou a mobilização da população cuiabana para luta contra a instalação no perímetro do município.

Joelson conclamou a população e classe política a se engajar no movimento da não instalação destas PCHs. “É momento de os cuiabanos unirem forças, é momento de deixarmos de lado, cor partidária, ser base, oposição, ser direita ou esquerda e defender o Rio Cuiabá.” frisa

Falou também da propaganda utilizada pela empresa que irá explorar os PCHs, de serem inverdades e sem lógica. “Eu estava dando uma lida no material de propaganda da empresa que vai explorar estas seis PCHs, e um dos materiais de publicidade fala que a hidrelétrica tem como foco proteger os peixes e as espécies dos rios. E olha só, fala também que o sistema de transposição de peixes, realizará abertura de comportas até o fundo e permitindo a livre passagem de peixes e alevinos, além de contar com escadas e elevadores para peixes. ENTÃO OS PEIXES DO RIO CUIABÁ VÃO TER ELEVADORES (ironizou).” Diz Joelson

O vereador sugeriu também trazer a empresa até Câmara Municipal para dar explicações acerca das informações que vem propagando em defesa das instalações, e explicar de onde vem tirando que não é prejudicial instalar seis mini hidrelétricas no perímetro do município.





Alguns impactos feitos por especialistas:

Alterações na qualidade da água: A redução do fluxo tende a tornar a água menos turva e expõe os ovos e larvas dos peixes à predação, o que afeta o ciclo de vida e a própria reprodução dos peixes.

Redução na diversidade: Impacta na vida dos seres que vivem no fundo dos rios e demais organismos vivos da cadeia trófica por causa do assoreamento.

Queda na produtividade do ecossistema aquático: Os nutrientes são prejudicados ao serem retidos na barragem.

Distúrbios de corpos dágua: Alterações no fluxo dos sedimentos do planalto para a planície, que pode mudar a dinâmica de áreas inundadas.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT