Vereadora Maysa participa de lançamento da Superintendência de Políticas Públicas para as Mulheres

30/01/2024

Vereador visita creches, unidade de saúde e vai propor reforma em praça

O vereador Luis Claudio (PP) começou a semana visitando creches, unidades de saúde, praça e moradores. Para o parlamentar, políticas públicas se faz é ouvindo a demanda da população, conhecendo de perto a realidade das pessoas.

Uma das demandas atendidas pelo vereador na unidade de saúde do Residencial Coxipó, em resposta ao pedido feito pela liderança da região, que é presidente do bairro Jd. Presidente 2, Rogério Oliveira. O local estava repleto de lixo e matagal e com risco de animais peçonhentos, como escorpião.

Após a intervenção do vereador, a Prefeitura de Cuiabá fez a limpeza do espaço de saúde. O vereador esteve nesta manhã acompanhando os trabalhos.

“O PSF do Residencial Coxipó é um polo que atende os moradores do próprio bairro, assim como Getúlio Vargas, Parque Residencial, Jardim Presidente 1 e 2, Vila Verde. Portanto, é um polo importante para a região e merecia cuidado. Agora que a saúde retornou para o município, vamos dar as respostas de forma mais ágil para as demandas da população”, destacou o vereador.

Luis Claudio também visitou a praça do bairro Jardim Presidente 2, e deve apresentar para a Secretaria Municipal de Obras um projeto para reforma e revitalização do espaço. Em seguida, visitou uma moradora, dona Pedrosa, na região do Porto.

Além disso, ele esteve também na creche Santa Inês no CPA 3 Setor 5 conhecendo o local e avaliando que melhorias podem ser propostas e também a creche Amália Curvo, no Residencial Coxipó. Ano passado, Luis Claudio, em uma iniciativa com a Prefeitura de Cuiabá, por meio das secretarias de Educação Obras Públicas e Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Urbano, implantou uma horta na creche Amália Curvo.

