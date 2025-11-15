Vereadora Michele Alencar planta Ipê-rosa no bairro Pedregal em ação do projeto Rede Verde

Débora Inácio- Assessoria vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michele Alencar (União) participou de uma ação de plantio de mudas de ipê no bairro Pedregal, em Cuiabá, nesta sexta-feira (14). A iniciativa faz parte do projeto Rede Verde, idealizado pela vereadora Mara (Podemos), que convida vereadores e lideranças a escolherem um ponto da cidade para o plantio de uma muda de ipê às sextas-feiras.

Atendendo ao convite da vereadora Mara, Michele escolheu uma praça do Pedregal como local do plantio e optou por uma muda de ipê-rosa, espécie que simboliza delicadeza, força e sensibilidade. Segundo a parlamentar, a escolha foi pensada para deixar uma marca afetiva na comunidade.

“Eu escolhi o Ipê rosa, bem feminino em homenagem a nós mulheres. E como a gente está numa praça cheia de verde, quis deixar a nossa marquinha aqui. Todo mundo que passar por aqui vai ver que tem o “MM”, de Michelly e Mara”, afirmou a vereadora.

Michelly destacou ainda a importância de participar de iniciativas que aproximam a população de práticas sustentáveis e fortalecem os espaços públicos.

“Fico muito feliz por contribuir com o bem-estar do bairro. Ações como essa incentivam o cuidado ambiental e ajudam a construir uma Cuiabá mais bonita e mais humana”, completou.

Seguindo a tradição do projeto Rede Verde, no qual cada participante escolhe uma música especial para marcar o momento do plantio , Michele selecionou “Always”, de Forrest Frank.

“É uma música animada, cheia de energia, bem a nossa cara. E, além disso, traz uma mensagem profunda, que combina muito com este momento”, disse a vereadora.

Ao final da ação, a vereadora Mara agradeceu a participação de Michele e reforçou o compromisso do Legislativo com a sustentabilidade. Já foram plantados mais de 6.000 mudas em Cuiabá.

“Agradeço à vereadora Michele Alencar por aceitar o convite e integrar essa iniciativa tão especial. Cada muda plantada representa um passo importante rumo a uma cidade mais verde e acolhedora”, declarou Mara.