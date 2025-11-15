Connect with us

Cuiabá

Vereadora Michele Alencar planta Ipê-rosa no bairro Pedregal em ação do projeto Rede Verde

14/11/2025

Débora Inácio- Assessoria vereadora Michelly Alencar 

A vereadora Michele Alencar (União) participou de uma ação de plantio de mudas de ipê no bairro Pedregal, em Cuiabá, nesta sexta-feira (14). A iniciativa faz parte do projeto Rede Verde, idealizado pela vereadora Mara (Podemos), que convida vereadores e lideranças a escolherem um ponto da cidade para o plantio de uma muda de ipê às sextas-feiras.
Atendendo ao convite da vereadora Mara, Michele escolheu uma praça do Pedregal como local do plantio e optou por uma muda de ipê-rosa, espécie que simboliza delicadeza, força e sensibilidade. Segundo a parlamentar, a escolha foi pensada para deixar uma marca afetiva na comunidade.
“Eu escolhi o Ipê rosa, bem feminino em homenagem a nós mulheres. E como a gente está numa praça cheia de verde, quis deixar a nossa marquinha aqui. Todo mundo que passar por aqui vai ver que tem o “MM”, de Michelly  e Mara”, afirmou a vereadora.
Michelly destacou ainda a importância de participar de iniciativas que aproximam a população de práticas sustentáveis e fortalecem os espaços públicos.
“Fico muito feliz por contribuir com o bem-estar do bairro. Ações como essa incentivam o cuidado ambiental e ajudam a construir uma Cuiabá mais bonita e mais humana”, completou.
Seguindo a tradição do projeto Rede Verde, no qual cada participante escolhe uma música especial para marcar o momento do plantio , Michele selecionou “Always”, de Forrest Frank.
“É uma música animada, cheia de energia, bem a nossa cara. E, além disso, traz uma mensagem profunda, que combina muito com este momento”, disse a vereadora.
Ao final da ação, a vereadora Mara agradeceu a participação de Michele e reforçou o compromisso do Legislativo com a sustentabilidade. Já foram plantados mais de 6.000 mudas em Cuiabá.
“Agradeço à vereadora Michele Alencar por aceitar o convite e integrar essa iniciativa tão especial. Cada muda plantada representa um passo importante rumo a uma cidade mais verde e acolhedora”,  declarou Mara.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Linha de ônibus exclusiva ao Parque Novo MT será gratuíta neste sábado

6 horas atrás

14/11/2025

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública disponibiliza a linha de ônibus EO1 exclusiva e sem a cobrança de passagem para o Parque Novo Mato Grosso, neste sábado (15), para o circuito de corrida da Stock Car. A gratuidade é válida somente para a E01, que sai do Shopping Pantanal, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), até o Parque Novo Mato Grosso.

Serão destinados 4 veículos para a programação, com viagens de ida e volta, com estimativas de que a cada 20 minutos um veículo sairá do Shopping Pantanal ao evento, que é um marco para do automobilismo brasileiro, a Stock Car Séries, e ainda se tratando da penúltima etapa de 2025.

A primeira viagem para o destino sairá às 14h, e a última de retorno do evento, às 01h18 das da madrugada do dia 16.

Além dos 4 veículos operando gratuitamente na linha EO1, haverá um ônibus específico para operar como linha circular dentro do evento entre as 14h40 do dia 15 e 01h20 da madrugada, já de domingo (16).

Programação

Horários de partida:

14h, 14h22, 14h44, 15h06, 15h28, 15h50, 16h12, 16h34, 16h56, 17h18, 17h40, 18h02, 18h24, 18h46, 19h08, 19h30, 19h52, 20h14, 20h36, 20h58, 21h20, 21h42,22h04, 2226, 22h48, 23h10, 23h32, 23h54, 00h16, 0038.

Horários de retorno do Parque:

14h40, 15h02, 15h24, 15h46, 16h08, 16h30, 16h58, 17h14, 17h36, 17h58, 18h20, 18h42, 19h04, 19h26, 19h48, 20h10, 20h32, 20h54, 21h16, 21h38, 22h00, 22h22,22h44, 23h06, 23h28, 23h50, 00h12, 00,34, 00h56, 01h18.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Procon Cuiabá reforça orientações para compras seguras na Black Friday de 2025

8 horas atrás

14/11/2025

Com a proximidade da Black Friday, marcada para o final de novembro de 2025, o Procon Municipal de Cuiabá intensificou as ações de orientação e fiscalização para garantir que consumidores façam compras mais seguras, conscientes e livres de fraudes. A data, conhecida pelos grandes descontos e pela movimentação intensa no comércio físico e online, também é período de aumento significativo de golpes digitais, “maquiagem de preços” e irregularidades na oferta de produtos e serviços.

A secretária-adjunta do Procon, Mariana Almeida Borges, reforça que o órgão está preparado para atuar de forma mais ampla neste ano. “Nosso papel é informar o consumidor sobre seus direitos, evitar prejuízos e garantir que as compras de fim de ano ocorram de forma tranquila. A Black Friday é uma oportunidade, mas também exige atenção redobrada.”

Monitoramento de preços: o primeiro passo contra a ‘Black Fraude’

Uma das principais recomendações do Procon é acompanhar o histórico de preços antes da data promocional. Aplicativos e sites especializados ajudam o consumidor a identificar oscilações e evitam a chamada maquiagem de preço, prática em que empresas elevam o valor do produto semanas antes e anunciam descontos fictícios.

“O consumidor precisa estar atento ao preço real, não ao que é anunciado no dia da promoção. Monitorar com antecedência é essencial para fugir da ‘metade do dobro’ e fazer uma compra verdadeiramente vantajosa”, orienta Mariana Borges.

Golpes digitais: criminosos cada vez mais profissionais

As fraudes virtuais seguem como uma das maiores preocupações da Black Friday. Sites falsos, links maliciosos enviados por WhatsApp e perfis falsos que imitam grandes varejistas continuam entre os golpes mais frequentes.

O alerta do Procon é claro: desconfie de ofertas “milagrosas” e verifique sempre o endereço do site.

  • URLs com pequenas alterações (como “Magazinne”) são fortes indícios de golpe.
  • O consumidor deve priorizar sites com “https://” e ícone de cadeado, que indicam conexão segura.
  • Perfis em redes sociais também podem ser falsificados para atrair compradores desavisados.

“Existem golpes muito bem produzidos, que replicam a identidade visual de marcas famosas. Por isso, é fundamental verificar o link, checar o CNPJ da loja e nunca confiar apenas na aparência da página”, enfatiza a secretária-adjunta.

Pix e boleto: atenção redobrada na hora do pagamento

O Procon destaca que golpistas têm usado cada vez mais o Pix para aplicar fraudes, aproveitando a rapidez da transação.

Antes de pagar, o consumidor precisa conferir:

  • Nome do destinatário
  • CNPJ ou CPF que recebe o valor
  • Se a empresa oferece outros meios de pagamento

“Se o Pix estiver direcionado ao nome de uma pessoa física ou a uma razão social totalmente diferente da loja, isso é sinal de alerta. Sempre que possível, dê preferência a formas mais seguras, como cartão de crédito, que permite contestação”, aconselha Mariana.

Dicas essenciais para evitar prejuízos

Além das recomendações específicas para a Black Friday, o Procon reforça orientações gerais que ajudam o consumidor a tomar decisões mais seguras:

  • Pesquise a reputação da empresa e consulte reclamações em plataformas confiáveis.
  • Exija nota fiscal, fundamental para trocas e eventuais reclamações.
  • Confira informações sobre frete, prazo de entrega e política de devolução antes de concluir a compra.
  • Verifique rótulos, certificações e instruções em língua portuguesa — especialmente no caso de brinquedos e eletrônicos.
  • Em compras online, lembre-se do direito de arrependimento: o consumidor tem sete dias, contados do recebimento, para desistir sem justificativa.

O Procon defende consumo consciente e planejamento financeiro

Além de evitar fraudes, o órgão incentiva que o consumidor utilize a Black Friday de forma responsável, dentro do orçamento e sem comprometer o final do ano.

“O Natal é um momento de confraternização, não de endividamento. Muitas vezes, a melhor escolha é priorizar produtos realmente necessários ou presentes que tenham significado. Consumir com consciência é também um ato de proteção”, destaca Mariana Borges.

Canais de atendimento ao consumidor

Em caso de dúvidas, irregularidades ou suspeitas de golpe, o Procon Municipal de Cuiabá atende:

  • Endereço: Rua Joaquim Murtinho, nº 554, Centro
  • Site da SORP: registro na aba “Consumo”
  • WhatsApp: (65) 3632-6400

O órgão reforça que está à disposição para acolher reclamações, orientar consumidores e garantir mais segurança durante todo o período promocional.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA14/11/2025

Polícias Civil e Militar alinham estratégias para investigações de homicídios na região metropolitana

Nesta semana, a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) recebeu representantes do Primeiro Comando Regional...
SEGURANÇA14/11/2025

Polícia Civil prende em Rondonópolis mais dois homens procurados pela Justiça

Mais dois homens foragidos da Justiça foram presos pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (14.11), em Rondonópolis (a 212 km de...
SEGURANÇA14/11/2025

Polícia Civil prende homem por violência doméstica após vítima procurar atendimento médico

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (13.11), em Dom Aquino, um homem de 33 anos,...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

