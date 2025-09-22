Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil), presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, participou na sexta-feira (19) da vistoria técnica ao Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá (CDMIC). Ela estava acompanhada por representantes do Ministério Público de Mato Grosso e da Secretaria Municipal de Saúde.

A agenda teve como objetivo acompanhar o abastecimento da rede pública de saúde, após a chegada de uma nova remessa de medicamentos adquirida por meio de uma compra no valor de R$ 59 milhões.

Durante a visita, Michelly destacou a importância da organização logística e do planejamento contínuo para garantir que os medicamentos cheguem de forma regular às unidades de saúde.

“A saúde de Cuiabá viveu, por muitos anos, a dor da desassistência. Hoje, vemos resultados concretos de um trabalho que começou a organizar a casa. O próximo desafio é garantir que o estoque seja estável, permitindo às unidades trabalharem com previsibilidade. Essa conquista traz alívio à população”, afirmou.

A nova remessa, recebida no dia 15 de setembro, deve abastecer a rede por um período estimado de 180 dias. A Secretaria de Saúde de Cuiabá informou que, nos últimos 45 dias, a cobertura no abastecimento saltou de 50% para 82%, e que a expectativa é normalizar a oferta de medicamentos básicos até o final desse mês.

O promotor de Justiça Milton Mattos destacou o avanço, mas reforçou que é preciso manter o planejamento e garantir recursos para evitar novos episódios de desabastecimento.

Para Michelly, a atuação em conjunto entre os poderes é essencial. “Nosso papel enquanto Legislativo é fiscalizar, cobrar e também apoiar os avanços. Acompanharemos de perto os próximos passos, sempre com foco em garantir que a população tenha acesso digno e contínuo à saúde”, concluiu a vereadora.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT