Vereadora Michelly Alencar anuncia a destinação de R$ 1,2 milhão para compra de Mounjaro e anuncia programa inédito de combate à obesidade em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Cultura, abre Consulta Pública sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com o objetivo promover a participação da sociedade na construção do Plano de Aplicação dos Recursos (PAAR), que orientará a destinação dos investimentos culturais no município. Será realizada de forma remota entre os dias 11 e 22 de junho, permitindo que todos os cidadãos interessados contribuam com sugestões e propostas. As contribuições podem ser enviadas por meio do formulário online disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS5aypOiSDy-mG3K37zNieIaPBMVTp8ls9MgkLbybvhFo6ew/viewform?usp=mail_form_link .

A Política Nacional Aldir Blanc, criada pela Lei nº 14.399/2022, representa um marco para a cultura no Brasil, por democratizar o acesso e fortalecer iniciativas culturais em todas as regiões.

Ressalta-se ainda, que o Plano de Aplicação dos Recursos é uma exigência para que os entes federativos recebam os repasses do Governo Federal em 2025. O prazo para a submissão dos PAARs vai até o dia 1º de julho de 2025.

Como parte do processo de escuta social, a Prefeitura também realizará o Encontro com a Cultura, um evento presencial no dia 24 de junho, no saguão do Clube Feminino, sede da Secretaria de Cultura de Cuiabá, localizado na Rua Barão de Melgaço, no Centro Histórico. O evento reunirá representantes da sociedade civil, produtores culturais e demais interessados para debater as prioridades e as necessidades culturais do município.

O secretário municipal de Cultura de Cuiabá, Johnny Everson reforça que tanto a consulta online quanto o encontro presencial são oportunidades fundamentais para que a população participe ativamente das decisões relacionadas à política cultural local, fortalecendo as expressões artísticas e a diversidade cultural de Cuiabá.

E convida todos a participarem da iniciativa e assim, ajudem a construir uma cultura cada vez mais acessível e representativa.

Mais informações pelo whatsapp (65) 99994-8811.

#PraCegoVer

A imagem mostra a fachada da Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá. Na lateral há uma pintura de homem com a viola de cocho e também uma planta natural com flores vermelhas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT