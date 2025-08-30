Vereadora Michelly Alencar homenageia Lions Clube Cuiabá Leste pelos 40 anos de fundação

Débora Inácio – Assessoria vereadora Michelly Alencar

O Lions Clube Cuiabá Leste foi homenageado pelos seus 40 anos de fundação em sessão solene da Câmara Municipal, realizada nesta sexta-feira (29), por iniciativa da vereadora Michelly Alencar (União Brasil).

O plenário ficou lotado de representantes do Lions, que receberam com emoção a homenagem pelos relevantes serviços sociais, filantrópicos e educacionais prestados ao longo de quatro décadas em Cuiabá e em todo o Estado de Mato Grosso.

Na ocasião, 33 representantes do Lions Cuiabá Leste foram agraciados com Moção de Aplausos, em reconhecimento ao trabalho prestado à comunidade. Entre os homenageados, esteve presente Whady Lacerda, ex-diretor internacional do Lions e fundador do clube. Ele destacou que o Cuiabá Leste é considerado o maior da América Latina e ressaltou a importância de um novo projeto do Lions voltado para a saúde. “Estamos implantando um grande projeto no Instituto Lions da Visão para atender gratuitamente pacientes com retinopatia diabética, uma cirurgia que hoje pode custar até R$ 50 mil. Esse trabalho vai beneficiar toda a população de MT. O leonismo é servir, e é isso que nos move”, afirmou.

A ex-diretora internacional Mirts Ribeiro Alves Lacerda também lembrou a contribuição decisiva do Lions na reestruturação do Hospital do Câncer de Mato Grosso e a luta da instituição pela inclusão das mulheres no movimento leonístico.

Já o ex-governador do Lions, Paulo Brito, destacou que, como parte das comemorações, serão reinaugurados dois marcos leonísticos em Cuiabá e será realizado um jantar de confraternização na sede do clube, localizada no bairro Jardim Itália.

O atual presidente do Lions Cuiabá Leste, Sandro Arruda, reforçou o lema da instituição. “Nós servimos! Servir, sem ver a quem. Esse é o compromisso que move todos os nossos companheiros.”

Também emocionado, o ex-governador Eugênio Kromiski dedicou a homenagem aos mais de 1.500 leões que atuam em cerca de 60 clubes em todo o estado. “Essa honraria deve ser estendida a cada voluntário que trabalha de forma abnegada para ajudar pessoas que mais precisam. O leonismo é solidariedade e serviço.”

Reconhecimento justo e merecido

Durante a homenagem, a vereadora Michelly Alencar destacou a importância da instituição, que ao longo dos anos tem sido um verdadeiro braço auxiliar do poder público na promoção de políticas sociais e de saúde.

“São muitas razões para homenagear o Lions. Este clube ajudou a erguer o Hospital do Câncer, construiu o Hospital do Lions e continua transformando vidas com projetos sociais que fazem a diferença. Hoje, homenageamos homens e mulheres que dedicaram suas vidas a servir e que são exemplo para nossa juventude. Um verdadeiro exército de leões que inspira Cuiabá e todo Mato Grosso”, afirmou a parlamentar.

Michelly encerrou a sessão agradecendo a presença de todos os membros e reafirmando sua admiração pelo trabalho do Lions. “A história do Lions Cuiabá Leste é marcada pelo trabalho social, pelo companheirismo e pelo amor em servir. Parabéns pelos 40 anos dessa caminhada de solidariedade. Que Deus abençoe cada voluntário e que possamos seguir firmes, fazendo a diferença com o coração.” concluiu.

