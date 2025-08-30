Cuiabá
Vereadora Michelly Alencar homenageia Lions Clube Cuiabá Leste pelos 40 anos de fundação
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Cuiabá leva 18 propostas à etapa nacional após aprovação na Conferência Estadual das Cidades
Cuiabá se destacou na 6ª Conferência Estadual das Cidades, realizada entre os dias 18 e 20 de agosto, no Hotel Fazenda Mato Grosso, com a aprovação de 18 propostas que agora passam a integrar o conjunto de diretrizes para o desenvolvimento urbano.
Segundo o secretário adjunto de Relações Comunitárias, Amarildo Batista, delegado para a conferência nacional e representante da Prefeitura de Cuiabá, as ideias foram divididas em três eixos: articulação entre setores urbanos e políticas públicas, gestão estratégica e financiamento, e grandes temas transversais.
“Tivemos 18 propostas aprovadas na etapa estadual, e elas serão incorporadas ao Plano Plurianual (PPA) do Governo de Mato Grosso. Aquelas que avançaram para a esfera nacional serão discutidas na Conferência Federal das Cidades, etapa em que poderão se transformar em diretrizes de abrangência nacional”, afirmou Amarildo.
Entre os destaques do Eixo 1, que trata da articulação urbana, está a destinação de parte do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) para reforçar a fiscalização urbana nos municípios. O recurso poderá ser aplicado na capacitação de servidores, aquisição de equipamentos e veículos, uso de drones, informatização de instrumentos fiscais e melhoria dos sistemas de tecnologia.
De acordo com a agente de regulação e fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), Silvia Bezerra, delegada e representante da Pasta no evento, há uma carência de fiscais e equipamentos, e a proposta consiste em dar condições para que os municípios cumpram sua função de ordenar o território e proteger o meio ambiente.
“Mais do que recursos financeiros, é preciso garantir condições reais para que os municípios cumpram seu papel na ordenação do território e proteção ambiental. Acredito que a fiscalização é o elo mais frágil do ordenamento territorial, pois, sem ela, nossas leis e Planos Diretores perdem sua efetividade. Por isso, nossa proposta busca destinar recursos do FETHAB para fortalecer a fiscalização, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento urbano sustentável”, afirmou Silvia.
Ainda nesse eixo, o município conseguiu aprovar a criação de uma estrutura de apoio às prefeituras para captação de recursos, auxiliando na busca por financiamentos, conexão entre secretarias e prestação de contas. Também foi assegurada a proposta que prevê a aplicação mínima de 10% dos recursos do FETHAB em políticas de habitação de interesse social, como conjuntos habitacionais, aluguel social e regularização fundiária.
No Eixo 2, dedicado à gestão e financiamento, Cuiabá propõe fortalecer a integração entre secretarias para melhorar o uso de instrumentos urbanísticos e tributários, priorizando o financiamento da habitação e das Áreas Livres de Uso Público. Também foi aprovada a revisão da governança da Região Metropolitana, com participação rotativa dos municípios.
Já no Eixo 3, que aborda temas transversais, foram aprovadas propostas voltadas à sustentabilidade ambiental, transformação digital e segurança pública. Entre elas, a criação de uma política estadual de adaptação climática, em parceria com a União e os municípios, com ações de reflorestamento urbano, saneamento ecológico e infraestrutura verde. Outra iniciativa prevê a integração de sistemas de informações geográficas para apoiar o planejamento urbano e rural.
Na área da segurança, Cuiabá conquistou a aprovação de um projeto que prioriza investimentos em lazer, infraestrutura e monitoramento comunitário em territórios populares mais vulneráveis, promovendo também atividades de esporte, cultura e formação profissional.
Etapa Nacional
A 6ª Conferência Nacional das Cidades está marcada para outubro, em Brasília. Um total de 1.689 pessoas participará do encontro, em busca de cidades mais sustentáveis, acessíveis e com justiça social por todo o país.
#PraCegoVer
A foto que ilustra a matéria mostra parte dos representantes da Prefeitura de Cuiabá na 6ª Conferência Estadual das Cidades.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Projeto que ensina defesa pessoal para mulheres estreia em Cuiabá
A primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, lançou o curso gratuito de defesa pessoal “Lutadoras – Fortalecendo a Mulher Cuiabana”, uma iniciativa voltada a promover segurança, autoestima e fortalecimento emocional das mulheres da capital.
A cerimônia de abertura foi marcada por momentos especiais, como a apresentação da cantora Amanda Tavares, que interpretou a canção “Olhos de Tigre”, tema do icônico personagem Rocky Balboa, relatos de superação por meio do esporte e uma emocionante demonstração de luta realizada pelo karateca faixa-preta Renan Eloy, que empolgou o público presente.
O projeto “Lutadoras” é realizado pela Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a 21ª Companhia Independente da Polícia Militar, e conta com aulas ministradas pela professora e faixa-preta de jiu-jitsu Polyanna Souza de Araújo. Ao todo, 80 mulheres participam desta primeira edição, entre elas Rafaela Chireia, que destacou a importância de ter acesso a um espaço de aprendizado e proteção.
Para Samantha Iris, a iniciativa é uma ferramenta de transformação pessoal e coletiva. “Aprender a se defender não é só sobre força física, mas também sobre fortalecer a autoestima, a saúde emocional e a confiança. Esse curso é um espaço de cuidado, conhecimento e fortalecimento para todas as mulheres cuiabanas”, afirmou a primeira-dama.
A secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, destacou que o projeto “Lutadoras” superou as expectativas e já registra fila de espera para próximas turmas. Ela ressaltou que a ação nasceu de um ideal da primeira-dama. “É um projeto sonhado e cuidado em cada detalhe pela nossa primeira-dama. Agradeço pelo apoio e pela dedicação que ela tem dado às pautas das mulheres.”
Hadassah também agradeceu às mulheres inscritas no curso e aos participantes do evento, entre eles representantes da Patrulha Maria da Penha, do Espaço Caliandra do Ministério Público Estadual, a campeã mundial de Muay Thai, Inaleia Ferreira, integrantes da Polícia Militar, além da Câmara Municipal, também representada pelo vereador Demilson Nogueira e pela vereadora Michelly Alencar.
“A satisfação é imensa em ter nossas alunas aqui conosco. Obrigada pela confiança. Agradeço também à Polícia Militar, que sempre caminha conosco, e a todos os profissionais e amigos das artes marciais que validam esse trabalho com sua presença”, declarou Hadassah.
As aulas terão início a partir de segunda-feira (1º), em dois polos: às segundas e quartas-feiras, das 17h às 18h, na 21ª Companhia Independente da Polícia Militar, em frente à Praça Alencastro; e às terças e quintas-feiras, das 16h às 17h, na sede da Secretaria da Mulher.
O comandante da 21ª Companhia, tenente-coronel Marcelo Moraes, destacou o impacto do curso. “Este projeto vai além da proteção. Ele fortalece a mulher, promove segurança, autoestima e, acima de tudo, liberdade. A Polícia Militar é parceira porque acredita nessa transformação”.
A abertura oficial contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Hélida Vilela; do secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves; da secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher; do secretário adjunto de Inclusão, Andrico Xavier; e da coordenadora do Programa Siminina, Ivete Carneiro de Souza.
Também participaram representantes da BPW Cuiabá, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá e do Cemulher do TJMT.
#PraCegoVer
A foto que ilustra a matéria mostra as mulheres que participarão do curso gratuito de defesa pessoal, acompanhadas pela equipe da Secretaria da Mulher e do Núcleo da Primeira-Dama, além das secretárias municipais Hadassah Suzannah, Hélida Vilela e Michelle Dreher, da primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, e de demais convidados do evento.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Programa está presente em sete polos em Várzea Grande
Prefeita Flávia participa de mutirão social no Parque do Lago
Vereadora Michelly Alencar homenageia Lions Clube Cuiabá Leste pelos 40 anos de fundação
SMS inicia pregão eletrônico para contratação de empresa de alimentação
Governo Federal investe R$ 1 bilhão em novo hospital inteligente 100% SUS no RS
Segurança
Polícia Civil prende integrantes de facção criminosa e fecha boca de fumo em Confresa
Cinco integrantes de uma facção criminosa, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na...
Polícia Militar desarticula quadrilha e frustra tentativa de furto de gado em Nobres
A Polícia Militar impediu uma tentativa de furto de gado em uma fazenda, na zona rural de Nobres, na tarde...
Polícia Civil prende em Rondonópolis segundo suspeito de matar casal em General Carneiro
A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (29.8), em Rondonópolis, o segundo suspeito de participação no duplo homicídio do casal Giovanny...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
CIDADES4 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Preço em queda do milho deixa produtores indecisos e pode ampliar área de soja no Brasil
-
Economia & Finanças2 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo