Vereadora Michelly Alencar propõe ampliação de prazo em reunião com lideranças políticas e civis

Débora Inácio- Assessoria vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) propôs, na quarta-feira (8), durante reunião com sindicatos dos profissionais da saúde, Poder Executivo e parlamentares da base aliada, a ampliação do prazo para que sejam construídas soluções conjuntas que evitem prejuízos imediatos aos servidores da saúde em Cuiabá. O encontro, realizado na Prefeitura Municipal da capital, teve como foco buscar uma alternativa equilibrada diante das mudanças que impactam diretamente a remuneração da categoria.

Entre as principais reivindicações apresentadas pelos sindicatos estão o pagamento do adicional de insalubridade e melhorias nas condições de trabalho dos servidores da rede municipal.

Durante a reunião, foi destacada a importância de se garantir tempo hábil para a construção de uma solução conjunta e responsável. A partir do diálogo entre poder público e sindicatos, foi definido um encaminhamento comum: solicitar ao Ministério Público do Estado uma dilação de prazo de 30 dias, permitindo que sejam elaboradas medidas técnicas e legais que assegurem os direitos dos trabalhadores.

O pedido de ampliação do prazo foi uma iniciativa da vereadora Michelly, que ressaltou a importância de conciliar a defesa dos servidores com o cumprimento das obrigações legais do município.

” Encontramos um meio termo que evita um impacto imediato no salário dos servidores. A ideia é construir, de forma conjunta, uma saída que não seja nociva ao trabalhador e que tenha respaldo legal”, destacou a parlamentar.

Encaminhamentos

Um novo encontro está previsto para esta sexta-feira (10), na Câmara Municipal de Cuiabá, para tratar do pedido formal de adiamento do TAC e da redação final da carta conjunta. O objetivo é avançar na construção de uma solução definitiva que valorize os profissionais da saúde e garanta segurança jurídica às medidas que serão adotadas.

Entenda o caso

Na semana passada, o prefeito Abílio Brunini anunciou a redução no pagamento dos servidores da saúde, seguindo orientação do Ministério Público do Estado (MPMT), para que o cálculo incida apenas sobre o salário-base e não sobre a remuneração total.

Na data de terça-feira (7), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, a vereadora Michelly Alencar intermediou, por videochamada com o prefeito, uma reunião para tratar do assunto com os representantes dos servidores. Na ocasião, a categoria realizou um protesto na Casa de Leis cobrando diálogo e apoio do Parlamento. A mobilização reuniu médicos, odontólogos, farmacêuticos e servidores administrativos da saúde.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT