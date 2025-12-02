Connect with us

Cuiabá

Vereadora Michelly Alencar usa a tribuna para defender penas mais rígidas e proteção efetiva às mulheres vítimas de violência

Publicado em

02/12/2025
Débora Inácio | Assessoria da vereadora Michelly Alencar
A vereadora Michelly Alencar (União) utilizou, nesta terça-feira (02), a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá para abordar mais um caso brutal de violência contra a mulher registrado no país.
Durante sua fala a vereadora apresentou um vídeo, com as imagens protegidas, que mostra uma mulher sendo arrastada por um veículo  por cerca de um quilômetro após ser atropelada pelo ex-namorado, em São Paulo. 
A vítima, Tainara Souza, de 31 anos, teve as pernas amputadas e permanece internada em estado gravíssimo. O agressor, Douglas Alves, já possuía histórico de violência e chegou a trocar tiros com a polícia no momento da prisão.
“Estamos falando de uma vida. Estamos falando de mais um agressor que já dava sinais claros de que poderia cometer uma tragédia. Se uma cena dessas não nos choca, não sei onde vamos parar”, afirmou Michelly.
A vereadora lembrou que Mato Grosso é o estado que mais mata mulheres no Brasil e que Cuiabá convive com números alarmantes. Ela reiterou a necessidade de punições severas e efetivas para esses crimes, mencionando o pacote antifeminicídio aprovado pelo Governo Federal, que aumenta a pena máxima de 30 para 40 anos.
Para Michelly, no entanto, o avanço não é suficiente: “Quarenta anos não podem significar apenas uma pena maior no papel. Precisamos de pena em regime fechado e precisamos discutir a prisão perpétua para feminicidas. Esses agressores saem da prisão dispostos a continuar a violência. Temos casos de homens que, mesmo presos, seguem ameaçando as vítimas. Isso é inaceitável.”
A parlamentar reforçou que penas mais duras são fundamentais, mas não suficientes: é necessário garantir que esses criminosos permaneçam presos para evitar novas agressões e mortes.
“Enquanto seguimos debatendo nesta Casa, mulheres continuam sendo brutalizadas e assassinadas. O Brasil precisa agir. Sem medidas verdadeiramente firmes, não reduziremos os índices de feminicídio”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Comissão discute celeridade na REURB e cooperação entre secretarias

Published

7 minutos atrás

on

02/12/2025

By

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 

A Comissão de Regularização Fundiária (CRF) da Câmara Municipal de Cuiabá se reuniu na manhã desta terça-feira (02) para debater medidas voltadas à melhoria e agilidade dos processos da Regularização Fundiária Urbana (REURB) no município. O encontro, conduzido pelo presidente da comissão, vereador Sargento Joelson (PSB), contou ainda com a participação do vice-presidente Cezinha Nascimento (União) e do membro titular Marcrean Santos (MDB). 
Um dos pontos centrais discutidos foi a futura assinatura do decreto que irá transferir dois profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano para a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, para reforçar a equipe técnica e acelerar a análise dos processos de regularização fundiária. Os vereadores destacaram que a sobrecarga da pasta de Habitação tem sido um dos principais atrasos no avanço das fases de legalização de áreas urbanas no município.
A CRF também decidiu estender um convite oficial à secretária da pasta habitacional, Michelle Dreher, para que ela apresente, na próxima reunião, os avanços decorrentes da assinatura do decreto.
Outro tema debatido foi a assinatura, prevista para os próximos dias, de um Termo de Conduta entre o município e o Governo do Estado, permitindo que a REURB seja utilizada também pelo Executivo estadual por meio do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat). Segundo os vereadores, a cooperação pode ampliar o alcance das políticas de regularização e padronizar procedimentos técnicos.
Os parlamentares ainda pontuaram sobre a decisão do prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), referente à desocupação da região do Contorno Leste, destacando que a medida expõe a ausência de políticas públicas efetivas de moradia no município. A comissão defendeu que ações de remoção devem ser acompanhadas de alternativas habitacionais e respeito à dignidade das famílias afetadas.
Ao final, o presidente Sargento Joelson reforçou que a comissão continuará acompanhando de perto os desdobramentos das ações e cobrando transparência do poder público.
“Nosso compromisso é garantir que a regularização fundiária avance com responsabilidade social e segurança jurídica para a população que mais precisa.”finalizou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Comissão de Constituição e Justiça delibera 85 processos em reunião ordinária

Published

2 horas atrás

on

02/12/2025

By

Camile Souza | SECOM Câmara de Cuiabá
 
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Câmara Municipal de Cuiabá realizou, nessa segunda-feira (1º), a 36ª reunião ordinária para análise e deliberação de 85 processos. O encontro, conduzido pela presidente da comissão, vereadora Samantha Íris (PL), contou com a participação dos membros Daniel Monteiro (Republicanos) e Marcrean Santos (MDB).
Durante a reunião, os parlamentares apreciaram matérias relacionadas a diversos temas de interesse da sociedade cuiabana, incluindo rede municipal de ensino, urbanização, segurança pública, saúde, educação financeira, inclusão social, além de projetos de reconhecimento a cidadãos e cidadãs por meio de títulos honoríficos.
As discussões contemplaram tanto proposições de autoria parlamentar quanto do Executivo Municipal, passando por análises de vetos, projetos de lei, projetos de resolução e projetos de decreto legislativo.
Processos apreciados pela CCJR:
1) Processo nº 48179/2025 – (manutenção do veto total): razões de veto, de autoria do Executivo Municipal, ao projeto que autoriza atividades culturais, esportivas e recreativas nas escolas municipais aos fins de semana e feriados.
2) Processo nº 28712/2025 – (aprovação): PLC que institui o regime de modernização da fiscalização de imóveis urbanos em Cuiabá.
3) Processo nº 37798/2025 – (aprovação com emenda): Projeto de Resolução que institui o programa “Cuiabaninhos na Câmara”.
4) Processo nº 20025/2025 – (rejeição): altera a redação da Lei Complementar nº 87/2002.
5) Processo nº 20961/2025 – (aprovação): atualiza a denominação da concessionária de serviços de saneamento.
6) Processo nº 20962/2025 – (aprovação com emendas): institui o Banco Municipal de Ração e Medicamentos para cães e gatos.
7) Processo nº 23193/2025 – (rejeição): suspensão de alvará para estabelecimentos que comercializem “chumbinho”.
8) Processo nº 23867/2025 – (rejeição): institui o programa “Escola Segura”.
9) Processo nº 24953/2025 – (aprovação com emenda): exibição de conteúdos informativos em televisões das unidades de saúde.
10) Processo nº 25252/2025 – (rejeição): altera dispositivos da Lei Complementar nº 504/2021.
11) Processo nº 25380/2025 – (rejeição): proíbe e aplica sanções a conteúdos que sexualizem crianças e adolescentes.
12) Processo nº 27225/2025 – (rejeição): institui política de apoio aos programas Proepm e Proebom.
13) Processo nº 28345/2025 – (rejeição): obrigatoriedade de profissional com formação em primeiros socorros nas escolas.
14) Processo nº 28347/2025 – (rejeição): inclusão de peixe fresco na merenda escolar.
15) Processo nº 28383/2025 – (aprovação com emenda): institui a Semana Municipal das Mulheres na Ciência.
16) Processo nº 29217/2025 – (aprovação com emenda substitutiva): institui a “Lei Espaço Solidário”.
17) Processo nº 29285/2025 – (aprovação com emenda): determina a afixação de cartazes informativos sobre o descarte correto de medicamentos.
18) Processo nº 29294/2025 – (aprovação com emenda substitutiva): institui o programa “Adote um Wi-Fi”.
19) Processo nº 29442/2025 – (aprovação com emenda supressiva): reconhece o escaldado cuiabano como patrimônio imaterial.
20) Processo nº 28712/2025 – (aprovação): modernização da fiscalização de imóveis urbanos.
21) Processo nº 28912/2025 – (rejeição): política de vacinação domiciliar para pessoas com TEA.
22) Processo nº 30491/2025 – (rejeição): proibição do uso comum de banheiros por sexos diferentes em escolas.
23) Processo nº 31146/2025 – (aprovação com emendas de redação): institui campanha permanente da cultura de paz nas unidades de saúde.
24) Processo nº 31292/2025 – (rejeição): altera a lei de combate ao bullying.
25) Processo nº 31951/2025 – (rejeição): institui o selo “Empresa Amiga da Saúde Mental”.
26) Processo nº 32222/2025 – (rejeição): proíbe o consumo de maconha em locais públicos.
27) Processo nº 33460/2025 – (rejeição): institui o programa municipal “Cessão Habitacional”.
28) Processo nº 33465/2025 – (rejeição): autoriza convênios com escolas privadas para suprir falta de vagas.
29) Processo nº 33610/2025 – (rejeição): exige comprovação de origem lícita na venda de cobre e outros metais.
30) Processo nº 34079/2025 – (rejeição): torna obrigatória a presença de fisioterapeuta nas UPAs.
31) Processo nº 16876/2025 – (rejeição): institui o programa “De Volta para Minha Terra”.
32) Processo nº 17715/2025 – (rejeição): cria programa de atendimento domiciliar a idosos.
33) Processo nº 47601/2025 – (aprovação): concessão de comenda ao Sr. Izaque Fortunato Lopes.
34) Processo nº 47600/2025 – (aprovação): concessão de comenda ao Sr. Clementino Patrocínio da Silva.
35) Processo nº 47489/2025 – (aprovação): título de cidadão cuiabano ao Sr. Mário Antônio da Silva.
36) Processo nº 47497/2025 – (aprovação): Comenda Carlos Reyes Maldonado ao Sr. Valdir Xavier da Silva.
37) Processo nº 47519/2025 – (aprovação): Comenda Carlos Reyes Maldonado à Sra. Ester da Silva Félix.
38 a 66) Processos nº 44895/2025 a 44874/2025 – (aprovação): concessões de títulos honoríficos da Ordem do Mérito Jornalista Político Jorge Bastos Moreno.
67) Processo nº 46853/2025 – (aprovação): título honorífico à Sra. Marilza Aparecida Alves de Oliveira.
68) Processo nº 46795/2025 – (aprovação): título de cidadão cuiabano ao Sr. Pábulo Oliveira dos Santos.
69) Processo nº 45997/2025 – (aprovação): título de cidadã cuiabana à Sra. Andrea Maria Zattar.
70) Processo nº 46855/2025 – (aprovação): título de cidadão cuiabano ao Sr. Juacy da Silva.
71) Processo nº 45247/2025 – (aprovação): Comenda Carlos Alberto Reyes Maldonado à Sra. Roberta Dalavalle de Tomaso.
72) Processo nº 45055/2025 – (aprovação): comenda ao Sr. Lidio José Ferreira.
73) Processo nº 44935/2025 – (aprovação): comenda à Sra. Luciana Leonardo da Silva.
74) Processo nº 36511/2025 – (aprovação): título de cidadão cuiabano ao Sr. Mário Dermeval Arvechia de Resende.
75) Processo nº 43217/2025 – (aprovação): Ordem do Mérito Legislativo ao Sr. Benedito Robson Monteiro de Andrade.
76) Processo nº 41779/2025 – (aprovação): comenda ao Sr. Nivaldo Sotero de Carvalho.
77) Processo nº 39229/2025 – (aprovação): comenda ao Sr. Vilton Costa Santos.
78) Processo nº 37794/2025 – (aprovação): comenda ao Sr. Flavenrick Mendes Silva.
79) Processo nº 51642/2025 – (aprovação): Ordem do Mérito Legislativo ao Sr. Murilo Bianchini.
80) Processo nº 34739/2025 – (aprovação): comenda ao Sr. Estêvão Pereira da Silva.
81) Processo nº 30971/2025 – (aprovação): título de Embaixador de Cuiabá ao Sr. Vlademir Oliveira dos Reis.
82) Processo nº 46057/2025 – (aprovação com emenda): relatório final da CPI do Transporte Público.
83) Processo nº 40435/2025 – (aprovação com emendas): relatório final da CPI do Estacionamento Rotativo.
84) Processo nº 40792/2025 – (aprovação com emendas): relatório final da CPI da fiação irregular em postes.
85) Processo nº 35755/2025 – (aprovação): institui o relatório temático “Orçamento da Criança e do Adolescente”.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA02/12/2025

Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.12), um homem condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão,...
SEGURANÇA02/12/2025

Polícia Civil prende membro de facção envolvido com tráfico de drogas em Canarana

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (2.12), um mandado de prisão contra um homem, de 22 anos, apontado...
SEGURANÇA02/12/2025

Polícia Militar prende suspeito de invasão à residência e furto em Barra do Garças

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem após invadir e furtar uma residência, na cidade de Barra do...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

