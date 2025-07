Vereadora Paula Calil destaca importância do esporte e reforça apoio ao Campeonato Mato-Grossense de Jiu-Jitsu

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), manifestou apoio ao Campeonato Mato-Grossense de Jiu-Jitsu Social 2025, organizado pela Associação de Artes Macias Esportivas Peniel (AAMEP). O evento será realizado nos dias 2 e 3 de agosto, no Ginásio Aecim Tocantins, na capital, e é considerado uma das maiores competições da modalidade no estado, reunindo atletas de diversas categorias, faixas e idades.

As disputas começam às 16h de sábado (02/08) e seguem até as 22h. A abertura oficial do campeonato será realizada no mesmo dia, às 19h. No domingo (03/08), as lutas têm início às 7h30 e seguem ao longo do dia, com encerramento previsto para as 18h.

Paula destacou a importância de apoiar o esporte como ferramenta de inclusão social, disciplina e formação cidadã:

“O jiu-jitsu é mais do que uma arte marcial. Ele transforma vidas, ensina respeito, autoconfiança e promove a saúde física e mental. É nosso dever, como representantes do povo, valorizar e incentivar iniciativas como essa”, afirmou.

A presidente também parabenizou os organizadores do evento e reforçou o compromisso do Legislativo cuiabano com projetos que valorizem o esporte e a juventude.

“Nosso mandato está de portas abertas para iniciativas que tragam oportunidades e inspiração para os nossos jovens”, completou Calil.