Vereadora realiza adesivaço e entrega de panfletos de combate à violência contra mulher em Cuiabá

Nathany Gomes | Assessoria da vereadora Paula Calil

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), promoveu na tarde desta sexta-feira (3) um adesivaço de veículos e a distribuição de panfletos informativos na avenida Fernando Corrêa da Costa. A mobilização integra a campanha “Homens de Verdade, Protegem Mulheres”, de autoria da parlamentar, que busca incentivar o engajamento masculino na prevenção da violência doméstica e do feminicídio.

Segundo o Anuário de Violência Doméstica e Crimes Sexuais da Polícia Civil de Mato Grosso (2024), o estado registrou mais de 6.200 ocorrências no último ano, sendo ameaça, injúria e lesão corporal os crimes mais frequentes. Em relação aos feminicídios, mais de 30 mulheres foram assassinadas até junho deste ano, colocando Mato Grosso na liderança nacional desse tipo de crime.

Durante a ação, motoristas que passaram pela avenida puderam adesivar seus veículos com o slogan da campanha.

Paula destacou que a iniciativa é uma forma de aproximar o Parlamento da população e ampliar a conscientização.

“Não podemos mais admitir e nos silenciar diante deste cenário. Mulheres estão sendo mortas e violentadas diariamente. Por isso, levamos essa ação até as ruas, para homens, mulheres, jovens e adultos que desejam propagar a mensagem de proteção e ajudar a evitar novas vítimas. Toda mulher tem o direito de viver em paz, e isso precisa ser respeitado e preservado”, afirmou.

O motorista Vanderson Ferreira, que participou do ato, elogiou a mobilização.

“Algo novo, diferente e com um tema muito importante. Sucesso.”

O adesivaço complementa o protocolo “Cuiabá Protege Mulheres”, também de autoria de Paula Calil e já aprovado pela Câmara Municipal. O projeto prevê atividades educativas em escolas, igrejas, projetos sociais e espaços esportivos, como rodas de conversa, oficinas, peças de teatro e dinâmicas sobre respeito, consentimento e prevenção à violência.

Ao todo, mais de 50 motoristas participaram da mobilização.

Tramitação

O projeto de lei que institui oficialmente a campanha “Homens de Verdade, Protegem Mulheres” já foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e está em análise na Comissão da Mulher. Depois, seguirá para votação em plenário e, em caso de aprovação, para sanção do Executivo Municipal.

Denúncias

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Disque 180, canal nacional de atendimento às vítimas.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT