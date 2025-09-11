Connect with us

Cuiabá

Vereadores analisam 12 matérias em sessão ordinária desta quinta-feira

11/09/2025
Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá
Os parlamentares da Câmara Municipal de Cuiabá votaram 12 projetos durante a sessão ordinária que aconteceu na manhã desta quinta-feira (11), na Casa de Leis cuiabana. Além das propostas de autoria dos vereadores, foram discutidos também vetos do Executivo.
Entre os projetos apreciados, dois estavam em segunda fase e, após aprovação, seguem para sanção do prefeito. O primeiro, de autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil), declara de utilidade pública municipal a Associação de Amigos em Defesa de Uma Vida Abundante. O outro projeto aprovado institui, no calendário oficial de eventos do município de Cuiabá, o evento “Arraiá das Dores”, da comunidade da Igreja de Nossa Senhora das Dores no bairro Jardim Florianópolis, de autoria da vereadora Katiuscia Manteli (PSB).&nbsp
Ao tratarem dos vetos do Executivo, os parlamentares divergiram ao debater sobre o veto total do prefeito de Cuiabá com relação ao projeto de lei do vereador Dídimo Vovô (PSB). A propositura em questão assegura às mulheres com mama densa o direito de fazer o exame de ressonância nuclear magnética associada à mamografia nas unidades públicas de saúde do município ou conveniadas, integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em sua justificativa, o Executivo tratou questões como a falta de apresentação do impacto orçamentário e financeiro do projeto, o que levaria à inviabilidade da aplicação técnica e violação da iniciativa privativa do prefeito, pois cria uma nova atribuição para a Secretaria de Saúde. Após a discussão sobre os motivos que levaram o prefeito de Cuiabá a vetar o projeto de lei, os parlamentares, em maioria, decidiram pela manutenção do veto.&nbsp
Ainda em sessão, dois projetos de autoria do vereador Jean Barros (PSB) foram aprovados em regime de urgência simples. O processo 27448/2025 foi o primeiro a receber a aprovação da maioria e reconhece, na capital mato-grossense, o uso do cordão AVC Estrela como identificação de pessoas acometidas por Acidente Vascular Cerebral (AVC). A aprovação também se deu ao projeto 28476/2025, que concede o título de embaixador da cidade ao senhor Elson Ramos de Figueiredo.&nbsp
Logo depois, o processo de autoria da vereadora Paula Calil (PL), que inclui a Festa do Pari no calendário oficial dos eventos do município, também foi aprovado em regime de urgência simples.&nbsp&nbsp
Projetos aprovados durante a sessão:
Projeto de lei que institui, no âmbito do município de Cuiabá, o selo “Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência”, de autoria da vereadora Paula Calil (PL).&nbsp
Projeto de lei que declara de utilidade pública municipal a instituição “Jovens Com Uma Missão Pantanal” de autoria do vereador Rafael Ranalli (PL).&nbsp
Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadã cuiabana à srª Monique Aparecida Albuquerque Ferreira Lopes, de autoria do vereador Adevair Cabral (Solidariedade).&nbsp
Projeto de decreto legislativo que concede o título honorífico Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Juliano Carlos de Castro, com autoria do vereador Kássio Coelho (Podemos).
Realização de audiência pública em alusão aos 22 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, de autoria do vereador Chico 2000 (PL).

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Primeira-secretária destaca união de vereadores em eleição da UCMMAT

Published

3 horas atrás

on

11/09/2025

By

Aline Coelho – Assessoria da vereadora Katiuscia Manteli
A primeira-secretária da Câmara Municipal de Cuiabá, Katiuscia Manteli (PSB), utilizou o grande expediente da sessão desta quinta-feira (11) para enaltecer a atuação conjunta dos parlamentares de Cuiabá na eleição da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT). O pleito marcou o retorno da capital a uma posição de protagonismo dentro da entidade, após anos sem representação direta.
Segundo Katiuscia, a mobilização dos 27 vereadores da capital foi fundamental para consolidar a vitória do vereador Kássio Coelho (Podemos), que assume a presidência da UCMMAT.
“Essa eleição mostrou, mais uma vez, a importância da união na Câmara de Cuiabá. Independentemente de ser base, oposição ou independência, todos demonstraram cuidado uns com os outros e compromisso com esta Casa”, afirmou.
A parlamentar lembrou que vereadores de outros municípios destacaram a presença constante da bancada cuiabana durante todo o processo de votação e apuração. Para ela, esse movimento recolocou o Legislativo da capital em evidência.
“Ontem fizemos história, como era o papel desta legislatura: mostrar união e fazer a diferença”, ressaltou.
Katiuscia também agradeceu o apoio político do deputado Max Russi, líder do PSB em Mato Grosso, que coordenou a mobilização junto aos vereadores do interior. A vereadora destacou ainda o trabalho do colega Ilde Taques, que contribuiu na organização e articulação da campanha.
Em sua fala, a parlamentar defendeu que a UCMMAT seja fortalecida e receba estrutura adequada para atender os vereadores do interior que buscam suporte em Cuiabá.
“São centenas de vereadores que representam, fiscalizam e legislam pelos municípios e precisam de suporte administrativo, jurídico e técnico. Precisamos dar à UCMMAT o tamanho que ela merece”, disse.
Ao finalizar, Katiuscia parabenizou tanto o presidente eleito quanto o vereador Pelezinho, de São José do Rio Claro, que encabeçou a chapa de oposição.
“Eleições são parte da democracia. A vitória de um não significa a derrota do outro. O que importa agora é a união de todos em prol do fortalecimento das câmaras municipais de Mato Grosso”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comissão cobra agilidade e secretária anuncia entrega de 381 títulos de propriedade ainda este mês em Cuiabá

Published

3 horas atrás

on

11/09/2025

By

Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá
A Comissão de Regularização Fundiária da Câmara de Cuiabá recebeu, na manhã desta quinta-feira (11), a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher e o secretário adjunto da pasta, Rafael Lacovacci.&nbsp
O vice-presidente da comissão, vereador Cezinha Nascimento (União Brasil) avaliou como produtiva a reunião. Segundo ele, a gestora apresentou um balanço dos primeiros meses de trabalho à frente da pasta e respondeu aos questionamentos dos vereadores membros, trazendo esclarecimentos importantes tanto para a comissão quanto para a população. Cezinha destacou ainda que a secretária se comprometeu a apresentar novos levantamentos na próxima reunião, reforçando a transparência e o acompanhamento das ações da gestão municipal.
A secretária Michelle destacou que a pasta recebeu cerca de 2 mil processos parados, que precisaram ser revisados individualmente para identificar pendências e dar continuidade ao trâmite. Segundo ela, esse trabalho permitiu avançar em etapas finais, resultando na previsão de entrega de 381 títulos de propriedade ainda este mês e outros até o fim do ano. A secretária ressaltou que a regularização é fundamental para garantir dignidade e segurança jurídica aos moradores, além de gerar benefícios econômicos ao município, como a arrecadação de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – Inter Vivos (ITBI).
A previsão é que, a partir do próximo mês, entre 300 e 500 documentos sejam encaminhados ao cartório a cada remessa, com expectativa de média de 500 a 600 registros nos próximos oito meses, visando zerar, em até 12 meses, o passivo de aproximadamente 15 mil unidades pendentes. A prioridade, segundo a secretária, neste ano é destravar processos parados de gestões anteriores, muitos deles em tramitação com empresas terceirizadas e em parceria com o Intermat, para que a partir de 2026 a atenção seja voltada a novas demandas.
Entre os principais entraves enfrentados, Dreyer citou a lentidão nos levantamentos topográficos, já que a secretaria conta com apenas dois topógrafos para atender toda a demanda da cidade. Para acelerar os processos, está sendo realizado um credenciamento de empresas especializadas que irão assumir essa etapa, reforçando a estrutura técnica e dando mais fluidez à política de regularização fundiária em Cuiabá.
Além de Cezinha Nascimento, participaram do encontro os vereadores Sargento Joelson (PSB), presidente da comissão e Marcrean Santos (MDB).

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Economia & Finanças

