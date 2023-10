Vereadores apoiam realização de campeonato em bairros de Cuiabá

09/10/2023

Estudantes de Direito e servidor da Limpurb são homenageados por Adevair Cabral

O vereador Adevair Cabral (PTB) indicou Moção de Aplausos aos estudantes de Direito da Universidade de Cuiabá (Unic) Luiz Guilherme Oliveira Barroso, 22 anos, e Tamilly Lemes de Souza, 20 anos, e ao diretor de Limpeza da Limpurb, Marivaldo Damião da Silva, 45 anos.

Os dois universitários desenvolveram a ação da campanha em prol de levantamento de recursos para o Clube de Mães Sinhá Maria (CMSM), do bairro Residencial Paiaguás. A ação foi uma parceria com os alunos do 3º semestre do curso de Direito da Unic/Pantanal.

“A presente Moção de Aplausos se justifica em face do reconhecimento da importância destes alunos do curso de Direito, que com esforço e união de todos, têm atendido com precisão as demandas que são destinadas ao Clube de Mães. Parabéns pela excelente atuação na área da solidariedade, setor de suma importância para nossa coletividade, onde presta os seus trabalhos com eficiência, e dedicação à população cuiabana”.

Já o diretor de Limpeza da Limpurb, Marivaldo Damião da Silva trabalha na Prefeitura de Cuiabá desde 1997 e ocupou várias funções como encarregado, coordenador de trabalhador do regime fechado e neste ano se tornou diretor. Ele esteve em várias frentes de trabalho, sendo algumas marcantes, a exemplo do trabalho desenvolvido ao comandar a equipe de desinfecção contra a covid-19.

“O homenageado tem uma grande gratidão ao apoio que obteve de todos aqueles que sempre acreditaram em seu potencial e tem a certeza de estar no caminho certo, desenvolvendo suas funções com responsabilidade e compromisso”.