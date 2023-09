Vereadores convidam população para audiência pública sobre o Centro Histórico

A Secretaria Municipal de Educação lançou na última quarta-feira (30/08), a terceira edição do curso de atualização profissional Escola de Gestores. Ao todo 477 gestores das 170 unidades educacionais da rede pública municipal de Educação (diretores, coordenadores pedagógicos e secretários escolares), assessores e gestores da sede estão participando da formação que termina no mês de outubro. Este ano, a Escola de Gestores traz novidades. A formação está acontecendo totalmente on-line, nas plataformas gov.br e AVAMEC, ambas do Governo Federal.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, abriu o evento formativo destacando a importância da formação para o bom desempenho dos profissionais. Lembrou os trabalhos desenvolvidos em 2023, em parceria com outras instituições especialmente em relação à resolução de conflitos e destacou o papel da família, no processo de ensino e aprendizagem. “Nós gestores precisamos ter o empoderamento do conhecimento para avançar na busca de uma educação cada vez mais inclusiva. A gestão Emanuel Pinheiro investe de forma consistente na qualificação dos profissionais da Educação o que vem se refletindo de forma positiva no processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes”, salientou Edilene Machado.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar ressaltou que a Escola de Gestores está inserida na Política de Formação Continuada da Secretaria de Educação. “O objetivo é aperfeiçoar as práticas democráticas e contribuir para o aprendizado efetivo dos estudantes, fortalecendo o trabalho coletivo e a transparência da gestão nas escolas”, disse ela.

Durante a reunião, o diretor de Gestão Educacional, Marco Antonio Alves Braga explicou que este ano, 54 novos gestores (diretores, coordenadores e secretários), que ingressaram na Gestão entre os meses de janeiro e maio, tiveram a oportunidade de passar por formação e alinhamento no primeiro semestre.

Nessa formação foram tratados os principais assuntos abordados na Escola de Gestores 2022, para que facilitasse o entendimento do processo.

O trabalho foi realizado em três etapas. Os gestores novos tiveram acesso ao google classroom para assistir aos vídeos e realizar atividades pertinentes à sua função. Participaram de vivência, onde tiveram oportunidade de dialogar com os pares sobre os assuntos abordados, além de participarem de uma prova para verificação da aprendizagem.

“Neste segundo semestre os módulos vão abordar os temas Gestão Escolar, para diretores e coordenadores pedagógicos e Gestão do Tempo e Produtividade para os secretários escolares. Nossa ideia é que os gestores reorganizem sua proposta de trabalho a fim de que possam produzir de acordo com as necessidades atuais, atendendo todas as demandas”, explicou o diretor.

Ementa

A formação tem carga horária de 80 horas/aula distribuídas em quatro módulos, no curso para diretores e coordenadores onde serão abordados temas como gestão escolar, descentralização e autonomia da gestão escolar, processo de ensino e aprendizagem com ênfase nas avaliações internas e externas, gestão dos aspectos pedagógicos e liderança docente e organizacional.

O curso para secretários será de 40 horas aulas divididas em cinco módulos abordando temas como autoconhecimento dentro do processo profissional, produtividade, gestão de tempo e atitude de pessoas produtivas.

E-book

Durante a abertura da Escola de Gestores 2023, a secretária Municipal de Educação lançou o livro de artigos científicos, resultado dos trabalhos realizados na atualização profissional de 2021.

O e-book reúne 143 artigos escritos por 423 profissionais das unidades educacionais e da sede. “Quero parabenizar todos os gestores. Essa é uma vitória nossa, mostrando que temos conhecimento e estamos difundindo esse trabalho”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene Machado.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT