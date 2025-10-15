Connect with us

Cuiabá

Vereadores debatem melhorias para o Mercado do Porto e Shopping Orla

Publicado em

14/10/2025
Camile Souza | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 
A Comissão Interna de Turismo da Câmara Municipal de Cuiabá realizou, nesta terça-feira (14), mais uma reunião ordinária para discutir pautas relacionadas ao desenvolvimento turístico da capital. Estiveram presentes o presidente da comissão, vereador Demilson Nogueira (Progressistas), e os parlamentares Maysa Leão (Republicanos) e Wilson Kero Kero (Partido da Mulher Brasileira).
A reunião teria como convidado o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, Luis Fernando Medeiros, que trataria sobre os projetos voltados ao Shopping Orla e ao Mercado do Porto. No entanto, por motivos não informados, o secretário não compareceu.
Apesar da ausência, os vereadores decidiram manter o tema em discussão, destacando a importância de acompanhar os desdobramentos dos projetos já apresentados pela Secretaria de Turismo no início deste ano.
A vereadora Maysa Leão reforçou o compromisso do grupo com a fiscalização e a continuidade das ações voltadas à valorização dos espaços turísticos da capital.
“Nós realizamos algumas reuniões anteriormente, onde nos foi apresentado um projeto envolvendo as feiras, o mercado central e a orla do Porto. Como o secretário não esteve presente hoje, vamos continuar com as visitas técnicas e fiscalizações nesses locais”, destacou.
O vereador Wilson Kero Kero concordou com a colega e afirmou que a população ainda aguarda melhorias efetivas na região.
“Quero acompanhar a fala da vereadora Maysa. Já houve encaminhamentos sobre o assunto, mas infelizmente ainda não vimos avanços concretos. A região do Porto tem grande potencial turístico e é um sonho antigo da população vê-la revitalizada e transformada”, afirmou.
Ao final da reunião, o presidente da comissão, vereador Demilson Nogueira, informou que os devidos encaminhamentos serão feitos para garantir a participação do secretário Luis Fernando Medeiros na próxima reunião da comissão.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Sete mil estudantes de Cuiabá concluem provas do Avalia MT

Published

17 minutos atrás

on

14/10/2025

By

Um total de 7,3 mil estudantes matriculados no 5º e 9º das escolas públicas de Cuiabá encerraram na segunda-feira (13) a participação nas provas do Avalia MT (Avaliação Somativa do Sistema de Avaliação Educacional de Mato Grosso).

Trata-se de uma prova com questões de Língua Portuguesa, Matemática e questões discursivas, realizada pelo governo do Estado, via Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que mede conhecimentos dos estudantes da educação básica.

Na sexta-feira (10), foram concluídas 266 aplicações de provas em turmas de 5º e 9º ano, abrangendo 63 escolas. Na segunda-feira (13), houve a conclusão das avaliações nas escolas municipais Clóvis Hugueney, Senhorinha Ana Alves e Nossa Senhora Aparecida.

A partir do desempenho dos estudantes, a Prefeitura de Cuiabá traçará metas com o governo do Estado visando aperfeiçoar a capacidade técnica dos professores e o melhor conteúdo a ser ministrado nas salas de aulas.

#PraCegoVer

A foto ilustra estudantes vestidos com uniformes oficiais da Prefeitura de Cuiabá sentados em cadeiras e apoiados em mesa numa sala de aula. Todos estão preenchendo questões em um caderno de prova.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Prefeitura e sindicatos avançam em acordo sobre pagamento da insalubridade

Published

2 horas atrás

on

14/10/2025

By

As negociações entre a Prefeitura de Cuiabá e os sindicatos da Saúde registraram avanços significativos nesta terça-feira (14). Em reunião conduzida pelo prefeito Abilio Brunini, os representantes das categorias dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e odontólogos, sinalizaram acordo em torno de uma proposta de consenso para o pagamento do adicional de insalubridade, construída em conjunto com o Executivo Municipal e acompanhada por vereadores da Câmara de Cuiabá.

O encontro ocorreu no gabinete do Palácio Alencastro e se estendeu por cerca de três horas. Participaram também o secretário municipal de Economia, Marcelo Bussiki, de Comunicação, Ana Karla Costa, de Governo, Ananias Filho e os vereadores Paula Calil (presidente da Câmara), Daniel Monteiro, Adevair Cabral, Baixinha Giraldelli e Cezinha Nascimento.

A reunião resultou em uma ata de entendimentos firmada entre o Executivo e as entidades sindicais – Sindicato dos Médicos de Mato Grosso (SINDIMED/MT), Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso (SINPEN/MT), Sindicato dos Odontólogos de Mato Grosso (SINODONTO/MT) e Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá (SISPUMC). O documento prevê o encaminhamento de um projeto de lei que fixa o adicional de insalubridade para todos os servidores da saúde com base na Classe A, considerando o tempo de serviço (nível) de cada trabalhador.

O prefeito anunciou que o projeto está em fase final de elaboração e será encaminhado em caráter de urgência urgentíssima à Câmara Municipal na sessão desta quinta-feira (16). O objetivo é garantir a aprovação antes do fechamento da folha de pagamento, previsto para os dias 19 e 20 de outubro.

“Em vez de pagar só o piso A1, a gente manda um projeto de lei para a Câmara e paga também pelo tempo de serviço. Não pela formação, mas pela dedicação. Se o servidor tem 10 anos de carreira, por exemplo, o cálculo será feito sobre esses 10 anos de contribuição”, explicou o prefeito Abilio Brunini.

Durante a reunião, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso (Sindimed) foi o primeiro a manifestar adesão imediata à proposta. As demais entidades têm prazo até as 20h desta quarta-feira (15) para formalizar sua concordância. Caso todas as categorias aprovem o acordo, o Executivo se compromete a abrir um novo diálogo até o dia 23 de outubro para discutir medidas de compensação financeira, como a criação de um “Prêmio Saúde” a ser pago em folha complementar de novembro.

O acordo também prevê a revisão das regras do Prêmio Saúde, permitindo o reconhecimento de atestados médicos sem prejuízo ao benefício e a criação de um banco de horas específico para os profissionais da rede municipal.

“O que estamos propondo é um caminho de equilíbrio. A cidade precisa manter suas contas em ordem, mas também reconhecer o esforço dos nossos servidores. Essa proposta foi pensada para garantir justiça e estabilidade”, afirmou Abilio Brunini.

Ao final, as entidades sindicais e representantes presentes reforçaram o compromisso com o diálogo institucional e a busca de soluções conjuntas, destacando a abertura do prefeito e o avanço conquistado nesta terceira rodada de negociações.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

