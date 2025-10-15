Vereadores debatem melhorias para o Mercado do Porto e Shopping Orla

Camile Souza | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá

A Comissão Interna de Turismo da Câmara Municipal de Cuiabá realizou, nesta terça-feira (14), mais uma reunião ordinária para discutir pautas relacionadas ao desenvolvimento turístico da capital. Estiveram presentes o presidente da comissão, vereador Demilson Nogueira (Progressistas), e os parlamentares Maysa Leão (Republicanos) e Wilson Kero Kero (Partido da Mulher Brasileira).

A reunião teria como convidado o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, Luis Fernando Medeiros, que trataria sobre os projetos voltados ao Shopping Orla e ao Mercado do Porto. No entanto, por motivos não informados, o secretário não compareceu.

Apesar da ausência, os vereadores decidiram manter o tema em discussão, destacando a importância de acompanhar os desdobramentos dos projetos já apresentados pela Secretaria de Turismo no início deste ano.

A vereadora Maysa Leão reforçou o compromisso do grupo com a fiscalização e a continuidade das ações voltadas à valorização dos espaços turísticos da capital.

“Nós realizamos algumas reuniões anteriormente, onde nos foi apresentado um projeto envolvendo as feiras, o mercado central e a orla do Porto. Como o secretário não esteve presente hoje, vamos continuar com as visitas técnicas e fiscalizações nesses locais”, destacou.

O vereador Wilson Kero Kero concordou com a colega e afirmou que a população ainda aguarda melhorias efetivas na região.

“Quero acompanhar a fala da vereadora Maysa. Já houve encaminhamentos sobre o assunto, mas infelizmente ainda não vimos avanços concretos. A região do Porto tem grande potencial turístico e é um sonho antigo da população vê-la revitalizada e transformada”, afirmou.

Ao final da reunião, o presidente da comissão, vereador Demilson Nogueira, informou que os devidos encaminhamentos serão feitos para garantir a participação do secretário Luis Fernando Medeiros na próxima reunião da comissão.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT